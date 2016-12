Mopul şi clorul - sfinte pentru curăţenia de toamnă

În fiecare an, 1 septembrie coincide cu un semnal de alarmă tras pentru administraţiile publice în pregătirea unităţilor de învăţământ, pentru noul an şcolar. Dacă nu au început până la această dată, reprezentanţii autorităţilor locale ştiu că ar fi cazul să înceapă curăţenia generală, pentru ca elevii să poată învăţa în condiţii igienice. Asta pentru cine are bani. Cine nu, stă şi se uită. La vecini, mai sus şi apoi... la cer. În această categorie se încadrează şi administraţia locală din Bărăganu, a cărei Primărie, acum ceva vreme, era în imposibilitatea de a-şi mai desfăşura activitatea. Din cauza disponibilizărilor. „Şi acum, pentru că a venit toamna, ar trebui să avem oameni care să facă curăţenie. De unde atâţia oameni? O chemăm pe doamna Udrea să dea cu mopul şi în şcoala noastră, că am văzut că se pricepe. De unde bani pentru var, pentru clor şi pentru alte produse de curăţenie? A mai rămas ceva clor de anul trecut, am mai cumpărat puţin acum şi ne descurcăm aşa“, a declarat primarul comunei Bărăganu, Constantin Benţea, care ne-a mai spus că aceasta va fi igienizarea şcolilor din comună în acest an: „Dăm puţin cu mopul, dăm puţin cu clor şi asta este. Nu putem să facem mai mult. Nu avem cu ce“. Dacă pentru curăţenia de toamnă s-a găsit cât de cât o soluţie (dacă spălatul cu clor - şi acela puţin - poate fi numită soluţie), primarul spune că este îngrijorat pentru modul în care vor fi încălzite sălile de clasă la iarnă. „Anul şcolar va începe fără o minimă pregătire în acest sens. Suntem îngrijoraţi că nu avem lemne deloc şi nici nu se întrezăreşte o soluţie pentru a rezolva problema“, a mai spus Benţea. Şi după toate aceste probleme ale administraţiilor locale, la nivel înalt se vorbeşte de atragerea fondurilor europene, de elaborarea de strategii complexe pentru eficientizarea activităţii funcţionarilor publici. Apropo. Care funcţionari publici? În localităţile mici din mediul rural nu prea mai există aşa ceva.