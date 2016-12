Morala vînătorilor de vrăjitoare

După cum am anticipat, diverşi pedelişti din organizaţia judeţeană Constanţa se opintesc să dezgroape securea războiului. E în firea lucrurilor ca în această formaţiune politică să nu fie linişte. Deşi conducerea interimară s-a străduit să o îngroape cît mai adînc, diversioniştii au apucat vîrtos de mînerul securii. Dacă se mai opintesc puţin, cît să irite un obraz fin, s-ar putea ca PD-L Constanţa să trăiască o nouă vară fierbinte! Nu mă refer la temperatura de afară, cu maxime care au spart termometrele, ci la schimbul de palme dintre amploiaţi. Zilele trecute, un reprezentant al grupării portocalii din Constanţa se erija în victimă, afirmînd că a devenit ţinta unor atacuri lansate din propriul său partid! Atenţie, din PD-L!Fac această precizare foarte importantă, pentru că, în situaţii de acest gen, toate privirile se îndreaptă către PSD, bănuit de unii că ar submina autoritatea pedeliştilor constănţeni. Nu persoana în cauză ne interesează, ci fenomenul în ansamblul său. De cîte ori am scris diverse articole pe această temă, semnalînd faptul că pedeliştii îşi dau reciproc cu mult zel la gioale, am fost catalogat în fel şi chip. Unii au spus că mă ocup cu intrigile din PD-L Constanţa şi că bag fitile…Iată că, de această dată, a ieşit la rampă un membru al partidului care strigă ca din gură de şarpe că s-a săturat să fie ţinta tuturor sforăriilor din PD-L! Dezvăluirile făcute pe această temă ar trebui să mă scutească de alte comentarii. Cazul la care fac referire dezvăluie faţa hidoasă a acestei organizaţii de partid. Practic, de la “ revoluţia” din vara lui 2008, cînd Elena Udrea a făcut zdrenţe PD-L Constanţa, asistăm la o permanentă vînătoare de vrăjitoare! Exemplul dat nu este singular. Pentru cei care trag sforile în partid, vînătoarea de vrăjitoare a devenit o practică. Nu m-ar interesa cîtuşi de puţin chestia asta în condiţiile în care cei mai mulţi moralişti provin din această formaţiune politică. Evident, începînd cu cei de la centru şi terminînd cu “ trepăduşii” din teritoriu. De nenumărate ori, domnul Boc ne-a ţinut discursuri despre morala pedelistă, ca fiind unică şi nealterată. Pe acest portativ cu multe ode şi imnuri de slavă, preşedintele Băsescu i-a urecheat adeseori pe politicienii care nu au reuşit să se ridice la nivelul pretenţiilor izvorîte din morala pedelistă. În realitate, cel puţin la Constanţa, partidul său obişnuieşte să-şi spele rufele în văzul lumii. Practic, fără nicio jenă. Cazul Ridzi a fost de-a dreptul strigător la cer. Cu excepţia unor răzvrătiţi gen Cezar Preda, redus şi el, în final, la tăcere, morala a lipsit cu desăvîrşire. Cu toate că doamna Ridzi se transformase de multă vreme în cadavru politic, preşedintele Băsescu s-a opintit să-l împingă pînă la mal. Nici măcar în ceasul al 12-lea, cînd fiecare recunoaşte cu ţîrîita că a mai greşit, prezidentul nu a vrut să accepte realitatea. Abia într-un tîrziu, cînd totuşi a realizat că situaţia e naşpa pentru domnia sa, a încercat să explice presei că Elena, fiica cea mică, a sărbătorit zilele de 1 şi 2 Mai în familie! Pentru că tot vorbim de morala pedelistă, mă aşteptam ca preşedintele, balaurul cu mai multe capete care se luptă cu corupţia, să tune şi să fulgere pe această temă. Era un bun prilej pentru domnia sa de a-şi anunţa candidatura pentru un nou mandat la Cotroceni. Din păcate pentru el, nici Ridzi şi nici Elena Udrea nu fac parte din PSD sau PNL, partide care, zice domnia sa, ar fi lipsite de orice morală!La nivel local, PD-L urmează cu sfinţenie modelele de la centru. Remarc că, în ultima vreme, conform moralei pedeliste, deputatul Zanfir Iorguş continuă să ne dea lecţii şi să-i ancheteze pe alţii! Nu-i aşa că-i distractiv, mai ales că şi dînsul face parte din elita vînătorilor de vrăjitoare!