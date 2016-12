În ultima vreme, moralistul se zbate pentru propria lui identitate. Răzvrătit într-o oarecare măsură, şi-a propus să devină o personalitate aparte. Moralistul spune că nu doreşte să mai fie confundat cu lupul. Este chiar intrigat pe motiv că adeseori, cînd se vorbeşte despre el, se fac trimiteri şi comparaţii cu lupul moralist. Ce-i drept, ani de zile, dacă am numărat eu bine, moralistul a fost condamnat la un anonimat dureros. Despre el, din cîte ştiu, s-au spus multe. Ba că este blana ursului din pădure, ba că nu îşi schimbă niciodată năravul... Moralistul şi-a adaptat discursul la realităţile de zi cu zi. Obsedat de principiile lui, ne face morală tot timpul. Înainte, cînd era confundat cu lupul moralist, se concentra pe sezoane. Se ştia că în perioada cutare debutează luna moralei de doi lei. Acum, mai nou, ne face morală din orice! În schimb, e mult mai transparent. Nu mai foloseşte, de pildă, perdeaua. Se comportă fără perdea. Nu se mai ascunde şi nu se mai preface. Poate pentru că i-a intrat morala în sînge. Se spune, în anumite ocazii, că este indicat să faci ce zice popa şi mai puţin să urmezi partea sa practică. Sfatul este valabil şi în cazul moralistului. Dumnealui se comportă ca un popă scăpătat la vale în plin desfrîu. Înainte, făcea la fel, dar cu perdea. De ceva vreme, mai nou, a trecut la jaluzele. Moralistul se laudă peste tot cu conceptele sale ideologice. În ansamblu, pune demagogia pe primul loc. Este un oportunist fără pereche. Ca să fie cît mai convingător, în perioadele de criză, cum se întîmplă acum, se dă singur ca exemplu mobilizator. Sătul de toate, pentru că este un îmbuibat al societăţii de consum, ne sfătuieşte să fim chibzuiţi şi raţionali. Exact ca în vremurile de odinioară. Cei care trăiau în desfrîu, activişti etc., ne dădeau pîinea pe cartelă! Moralistului îi place să ne vorbească adînc şi apăsat despre moralitate. Culmea nesimţirii, se dă singur ca exemplu pozitiv. El este cel mai chinuit şi mai sacrificat cetăţean al patriei. El, moralistul de doi lei, moare de grija naţiunii. El ne scoate din belea. El are la îndemînă toate ecuaţiile viabile pentru ieşirea din criză. Refrenul moralistului este cunoscut pretutindeni: Bla-bla-bla. Răsună ţara. Vorbeam de popă şi năravurile lui. Să-l vedeţi pe moralist cum suflă direct în coliva fără lumînări şi împrăştie zahărul. Uneori, cînd interesul electoral o cere, este obligat să asiste la cîte o slujbă religioasă. Ei, bine, în astfel de momente, ca să suporte o slujbă de la un capăt la altul, se afişează cu faţa sa ascunsă de pocăit. Face mătănii, se tăvăleşte pe jos. Mă rog, chestii deocheate. În realitate, moralistului îi stă mintea în altă parte. Adică, să fiu direct, pe gard. Îl bîntuie fel şi fel de gînduri parşive. În astfel de situaţii, moralistul se comportă ca un condamnat la locul de muncă. Ce muncă? La muncă silnică! Pe moralist să nu-l pui să-şi facă singur cruce. Ca şi în politică, încurcă mereu stînga cu dreapta!