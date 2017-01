„Morandi”, învinsă de „Blaxy Girls”

Deşi săptămîna trecută a fost extrem de prolifică pentru componenţii trupei „Morandi”, care au cîştigat „Best Romanian Act” la gala MTV Music Awards şi s-au clasat cu piesa „Save Me” pe locul I în „Fresh Top 40”, Randi şi Marius Moga au fost învinşi, săptămîna aceasta, de o trupă aflată la început de drum, „Blaxy Girls”. Piesa grupului constănţean „Blaxy Girls”, „If You Feel My Love”, a ajuns pe locul I în Fresh Top 40, unul dintre cele mai importante clasamente muzicale autohtone, în timp ce „Save Me”, semnată „Morandi”, se situează, în această săptămînă, abia pe locul al IV-lea. Mai mult decît atît, numărul vizualizărilor clipului piesei „If You Feel My Love” pe site-ul youtube este într-o continuă creştere.

Formaţia „Blaxy Girls” este formată din Rucsy, Amalia, Cristina, Ana şi Gela, membrele grupului făcîndu-se remarcate şi pentru faptul că fiecare dintre ele cîntă la un instrument. Pentru a încununa succesul de care se bucură la puţin timp după apariţia primului single, trupa „Blaxy Girls” va lansa, în această toamnă, primul album. Materialul discografic va cuprinde zece piese pop rock, printre acestea numărîndu-se şi hitul „If You Feel My Love”.