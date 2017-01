„Morandi”, mai... „tare” decît September şi Armin Van Buuren

„Morandi”, unul dintre grupurile autohtone care se bucură de succes şi în străinătate, are, în această perioadă, o ascensiune fulminantă. După ce, zilele trecute, şi-a lansat cel mai recent album, „N3XT”, şi în Polonia, unde single-ul „Angels (Love Is the Answer)” se află, de cîteva săptămîni, în fruntea topului National Airplay şi este una dintre cele mai difuzate piese pe posturile de radio de acolo, trupa a surclasat, în această săptămînă, artişti de renume internaţional precum September, Armin Van Buuren şi Laurent Wolf. În clasamentul internaţional Eurodancehits, grupul se află pe locul şapte, cu piesa „Save me”, în timp ce September ocupă abia locul nouă, iar celebrul Armin Van Buuren, cu hitul „In and Out of Love”, se situează abia pe locul 14. Clasamentul întreg se poate accesa pe site-ul http://www.eurodancehits.com/index.html.

„Morandi”, grup format din Marius Moga şi Andrei Ropcea, alias Randi, s-a lansat în anul 2005, cu albumul „Reverse”, urmat, în 2006, de albumul „Mind Fields”, care a marcat momentul în care muzica lor a intrat rapid în topurile din Europa. „N3XT”, cel de-al treilea material discografic al trupei, a fost lansat în România, în luna decembrie a anului trecut. Albumul „N3XT” a obţinut un Disc de platină în România, pentru vînzările înregistrate.