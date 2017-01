"Morandi" & "Wassabi", nehotărîţi asupra participării în finala Eurovison

Marius Moga şi Andrei "Randi" Ropcea de la "Morandi" nu sînt hotărîţi dacă vor participa în finala naţională Eurovision de astăzi, la care s-au calificat cu piesa "Crazy". "Noi ne-am retras de o săptămînă şi nu ne vom prezenta la concurs", a declarat Randi. Evaziv, Moga nu a dat un răspuns ferm în ceea ce priveşte participarea celor două trupe la Eurovisionul naţional. "TVR-ul tot insistă sa ne ducem", a declarat Moga. "Mai există varianta să ne îmbrăcăm în costumele de la şi să o aducem şi pe Andra pe scenă să cînte", a mai spus, în glumă, Marius Moga, făcînd referire la respingerea contestaţiei sale cu privire la eliminarea din concurs a piesei "Dracula, My Love", al cărei compozitor este. Piesele "Dracula, My Love" - interpret "Simplu" & Andra şi "Well-o-Wee" - "Rednex" feat. "Ro-Mania", precum şi piesa "Sinada" - "New Effect" feat. Moni-K, au fost descalificate, luni, din competiţie, deoarece fragmente din acestea au fost difuzate sau înregistrate înainte de 1 octombrie 2006, data admisă de regulamentul concursului. La acel moment, Marius Moga a anunţat că îşi va retrage din concurs şi această piesă, în spirit de solidaritate cu "Dracula, My Love".

Programul finalei naţionale a Eurovision, furnizat de organizatori, se prezintă astfel: Nico - "Dulce-amăruie" (compozitor Costi Ioniţă, Marcel Prodan; textier Constantin Neguţu), "Trupa Veche" - "Deci 20" (compozitor "Trupa Veche"; textier "Trupa Veche"), "Morandi" & "Wassabi" - "Crazy" (compozitori Marius Moga, Andrei Ropcea; textier Marius Moga), Marcel Pavel - "No podre vivir" (compozitor Daniel Alexandrescu, Marcel Pavel; textier Daniel Velasquez), "Desperado" şi Tony Poptămaş - "Where Were You" (compozitori Sandy Deac, Kovacsz Laszlo; textieri Sandy Deac, Vlad Spătar, Ovidiu Buhătel, Tony Poptămaş), Tibi Scobiola - "Nu pot să uit" (compozitor Laurenţiu Duţă; textier Laurenţiu Duţă, Lazăr Cercel), "Locomondo" - "Liubi, Liubi, I Love You" (compozitor Bogdan Marian Taşcău - Mister M; textieri Marian Bogdan Taşcău - Mister M, Vlad Creţu, Ghedi Kamara), Ionuţ Ungureanu ("Provincialii") - "Time" (compozitor Eduard Cârcotă; textier Cristian Hriscu Badea), "Desperado" şi Tony Poptămaş - "European a Beautiful Sin" (compozitor Kovacsz Laszlo; textier Sandy Deac, Ovidiu Buhătel, Tony Poptămaş).

În cazul în care una sau mai multe melodii se vor retrage din concurs, sistemul de notare se va modifica în consecinţă, eliminîndu-se cea mai mică notă din serie. Cîştigătorul selecţiei naţionale va reprezenta România la finala Eurovision din Helsinki, din luna mai.

"Simplu" & Andra şi "Rednex" feat. "Ro-Mania" rămîn în afara concursului Eurovision

Organizatorii selecţiei naţionale Eurovision au analizat contestaţiile depuse, marţi, de către Marius Moga, respectiv "Rednex" şi "Ro-Mania", privind descalificarea pieselor "Dracula, My Love" şi "Well-o-wee" şi au decis ca acestea să rămînă în afara competiţiei.

În cazul în care una sau mai multe melodii se vor retrage din concurs, sistemul de notare se va modifica în consecinţă, eliminîndu-se cea mai mică notă din serie. Organizatorii Eurovision au decis să nu elimine din concurs piesa "Crazy" - "Morandi" &"Wassabi" (compozitori Marius Moga, Andrei Ropcea; textier Marius Moga), chiar dacă cei care o interpretează nu s-au prezentat la repetiţiile de joi. La începutul acestei săptămîni, Marius Moga a anunţat că îşi va retrage din concurs şi această piesă, în spirit de solidaritate cu "Dracula, My Love".

Ex foto: Imagine din clipul piesei "Crazy", interpretată de "Morandi" & "Wassabi"