Morar a redeschis dosarul Zambaccian de ziua lui Băsescu

Avocaţii persoanelor inculpate alături de liderul PSD Adrian Năstase în dosarul “Trofeul calităţii în construcţii”, care are 83 de volume, au solicitat, ieri, judecătorilor, un termen rezonabil pentru a putea studia actele, precum şi admiterea copierii DVD-urilor depuse ca probe de procurori. Completul de trei judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) au admis ambele solicitări, astfel că au amînat dezbaterile în proces pînă la 25 mai. Totodată, instanţa supremă le-a pus în vedere avocaţilor ca DVD-urile - care conţin şi înregistrări de la simpozionul “Trofeului calităţii” - să nu fie alterate la copiere, iar conţinul lor să nu fie făcut public. În ianuarie, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) l-au trimis în judecată pe Adrian Năstase, în dosarul “Trofeul calităţii în construcţii”, acuzîndu-l de folosirea influenţei sau autorităţii funcţiei de preşedinte al unui partid în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase. În dosar este inculpată şi Irina Paul Jianu, fost inspector general de stat în cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii, ea fiind acuzată de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată şi continuată, spălare de bani în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată, sub forma participaţiei improprii şi în formă continuată, fals intelectual la Legea contabilităţii, comise sub forma participaţiei improprii şi în formă continuată, folosirea creditului societăţii într-un scop contrar intereselor societăţii sub forma participaţiei improprii şi în formă continuată. Adrian Năstase a declarat, ieri, la instanţa supremă, că dosarul Zambaccian în care este anchetat ar fi fost redeschis de procurorul şef al DNA, Daniel Morar, în 4 noiembrie 2005, în aceeaşi zi cu aniversarea preşedintelui Traian Băsescu. El a acuzat-o şi pe Mona Muscă de implicare în startul acestui dosar, arătînd că Băsescu ar fi fost cel care a coordonat-o. “Dacă ar fi să dau un titlu (pentru dosarul Zambaccian - n.r.), atunci pot spune că asta a fost lucrarea de doctorat a lui Traian Băsescu. Vedeţi că plîngerea Monei Muscă din campania electorală este făcută pe antetul alianţei DA cu număr de înregistrare de la partid, cu ştampila DA. Probabil că Traian Băsescu nu a ştiut despre aceste documente şi poate că trebuie să i le trimit şi lui. Mona Muscă era membru coordonator al Alianţei. A fost acţiunea lui Băsescu cu mîna Monei Muscă. Eu nu o învinuiesc pentru altceva”. El a amintit încă o dată că dosarul Zambaccian este unul politic. Năstase a precizat că face aceste declaraţii pentru a-i reaminti preşedintelui de unde a pornit de fapt dosarul Zambaccian. El a explicat că Sergiu Sechelariu este singurul care era membru de partid, iar Irina Paula Jianu este coinculpat în dosar. Referindu-se la dosarul “Trofeul Calităţii”, Năstase a susţinut că “lucrurile vor fi dovedite pe parcurs” şi că “acuzaţiile sînt unele mincinoase”, arătînd că el, în calitate de preşedinte de partid nu putea semna contracte potrivit legii partidelor. El a precizat că Trofeul Calităţii a început în martie - aprilie 2004, iar el a decis să candideze în august - septembrie acelaşi an. Pe de altă parte, Năstase a mai declarat că i se pare “dubios” felul în care a pornit “povestea lui Gigi Becali”, mai ales că arestarea acestuia a venit în momentul în care se declanşaseră mai multe scandaluri mediatice în legătură cu afacerile familiei preşedintelui României. El a precizat că nu crede în coincidenţe. Întrebat cum a reuşit să scape de arestare, Năstase a spus că “foarte greu”.