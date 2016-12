Morcovul purifică sângele

Morcovul are un continut mare de beta-caroten, care este convertit În Vitamina A de ficat, contribuind astfel la o vedere mai bună, la menţinerea mucusului membranelor, prevenirea îmbătrânirii, cancer şi chiar boli cronice, conform Suite101.com. De asemenea, morcovul conţine şi Vitamina B3, C şi E, fiind bogat şi în minerale precum potasiu, calciu, fier, sodiu şi chiar urme de iod. În plus, conţine fibre solubile şi pectină. Pentru că este bogat în elemente alcaline, are capacitatea de a purifica şi revitaliza sângele. Potasiul echilibrează nivelul de sodiu din organism, asociat cu hipertensiunea, şi ţine presiunea sângelui sub control. Tot sucul de morcovi ajută la o mai bună absorbţie a calciului. Conţinutul de fibre solubile reduce colesterolul rău, crescând valoarea celui bun, prevenind şi formarea cheagurilor de sânge şi a bolilor de inimă, mai ales în cazul diabeticilor.