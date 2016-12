Morgan Freeman a adormit în timpul unui interviu

Actorul american Morgan Freeman, în vârstă de 75 de ani, a adormit în timpul unui interviu pe care el şi actorul Michael Caine îl dădeau pentru promovarea noului film în care apar cei doi, intitulat „Now You See Me”. În timp ce colegul de platou Michael Caine, în vârstă de 80 de ani, răspundea întrebărilor puse de reporteri, Morgan Freeman a fost văzut aţipind de câteva ori în timpul interviului live, miercuri, cu prezentatorii unei emisiuni a postului US TV. Morgan Freeman, cărora cei doi jurnalişti nu i-au adresat întrebări, şi-a revenit la jumătatea transmisiunii, dar a întâmpinat în continuare probleme în încercarea de a ţine ochii deschişi.

În lungmetrajul „Now You See Me”, Morgan Freeman interpretează împreună cu Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Dave Franco şi Woody Harrelson, un grup de iluzionişti cunoscuţi sub numele de „Cei patru călăreţi.” Aceştia îşi folosesc tehnicile de magie drept acoperire pentru a fura de la cei bogaţi şi a-i ajuta pe cei care au pierdut totul din cauza crizei economice. În filmul regizat de Louis Leterrier apar şi actorii Mark Ruffalo şi Melanie Laurent, cunoscută mai ales pentru rolul din filmul „Inglorious Basterds / Ticăloşi fără glorie” al lui Quentin Tarantino.