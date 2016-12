Morgan Freeman, naratorul unui documentar despre animale

Actorul american Morgan Freeman va asigura vocea naratorului în documentarul despre animale intitulat ”Born to be Wild 3D”, produs de Warner Bros. şi IMAX. Documentarul va fi lansat în cinematografele IMAX pe 8 aprilie 2011. Filmul prezintă poveştile unor pui de urangutan şi de elefant orfani, care primesc o a doua şansă în viaţă, cu ajutorul expertului în primatologie Birute Galdikas din Borneo şi a ecologistei kenyene Daphne Sheldrick. “Mă simt extrem de privilegiat de faptul că un actor precum Morgan Freeman se va implica în acest proiect”, a declarat Drew Fellman, producătorul şi scenaristul documentarului. “Vocea lui extraordinară reprezintă un atuu important pentru această poveste emoţionantă despre legătura dintre oameni şi animale”, a adăugat Fellman. Filmul este regizat de David Lickley. Trailerul documentarului “Born to Be Wild 3D” a fost lansat joi, pe Apple.com şi rulează începând de vineri în cinematografele IMAX, în avanpremiera filmului “Harry Potter şi Talismanele Morţii: Partea I”.

Morgan Freeman, care a cunoscut succesul în cinema după ce a trecut de vârsta de 50 de ani, a primit, în februarie 2005, premiul Oscar pentru cel mai bun rol secundar, pentru prestaţia din “O fată de milioane / Million Dollar Baby”, de Clint Eastwood, în care îi dădea replica lui Hilary Swank şi lui Eastwood însuşi. Actorul a mai fost nominalizat la Oscar pentru rolurile din “Strada / Street Smart”, “Şoferul Doamnei Daisy / Driving Miss Daisy”, “Închisoarea Îngerilor / The Shawshank Redemption” şi “Invictus / Neînfrânt”. Totodată, Morgan Freeman joacă alături de Helen Mirren şi de Bruce Willis în thriller-ul “Greu de pensionat / RED (Retired Extremely Dangerous)”, care a debutat pe marile ecrane româneşti pe 22 octombrie.