Morgan Freeman, onorat pentru contribuţia la dezvoltarea cinematografiei

Actorul american Morgan Freeman va primi premiul Board of Governors din partea American Society of Cinematographers (ASC), ce îi va fi decernat pentru contribuţia sa semnificativă adusă progresului artei cinematografice. Acest premiu îi va fi înmânat cu ocazia celei de-a 24-a gale organizate de American Society of Cinematographers, sâmbătă, la Century Plaza din Los Angeles. ”Morgan Freeman este un actor desăvârşit şi un producător de film care îşi dedică imensul său talent şi întreaga lui capacitate de influenţare unor proiecte care contează”, a declarat Michael Goi, preşedintele ASC.

Printre precedenţii laureaţi ai acestui premiu se numără Gregory Peck, Steven Spielberg, Martin Scorsese, Robert Wise, Francis Ford Coppola şi Robert Altman. Morgan Freeman şi Lori McCreary au înfiinţat Revelations Entertainment în 1997, iar această companie cinematografică a produs şi co-produs peste zece filme. Morgan Freeman, care a cunoscut succesul în cinema după ce a trecut de vârsta de 50 de ani, a primit, în februarie 2005, premiul Oscar pentru cel mai bun rol secundar, pentru prestaţia din ”O fată de milioane / Million Dollar Baby”, de Clint Eastwood, în care îi dădea replica lui Hilary Swank şi lui Eastwood însuşi. Actorul a mai fost nominalizat la Oscar pentru rolurile din ”Strada / Street Smart”, ”Şoferul Doamnei Daisy / Driving Miss Daisy”, ”Închisoarea Îngerilor / The Shawshank Redemption” şi recent lansatul ”Invictus / Neînfrânt”, în regia lui Clint Eastwood.