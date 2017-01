Morgan Freeman s-a apucat de apicultură

Actorul american de culoare Morgan Freeman, cunoscut pentru implicarea sa în protecţia mediului, a decis să găzduiască 26 de stupi de albine pe proprietatea sa din Mississippi, pentru a salva aceste insecte de la dispariţie. ”Tocmai am primit, cu două săptămâni în urmă, 26 de stupi de albine, aşadar sunt foarte ocupat. M-am apucat de apicultură. Există un efort concertat de a creşte numărul de albine de pe planetă. Nu ne dăm seama că ele reprezintă, cred, fundamentul creşterii planetei, a vegetaţiei. Am foarte multe flori şi o femeie care se ocupă de grădină. Deoarece are grijă şi de albine, trebuie să se gândească: OK, ce le-ar plăcea să mănânce?, de aceea am plantat hectare întregi de trifoi, plantăm lavandă şi am în jur de 140 de magnolii”, a declarat Morgan Freeman.

Printre celebrităţile care au urmat acest hobby s-a numărat şi actorul Henry Fonda, alături de Martha Stewart, actriţa Beth Behrs din serialul ”2 Broke Girls” şi iubitul acestuia, Michael Gladis, cunoscut din serialul ”Mad Men / Nebunii de pe Wall Street”.