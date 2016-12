Mormânt profanat pentru… 10 lei

INCREDIBIL! Caz cutremurător în localitatea constănţeană General Scărişoreanu, chiar în postul Crăciunului! Mai mulţi indivizi sunt căutaţi de poliţişti după ce, în noaptea de duminică spre luni, au dezgropat un bătrân ce fusese înmormântat de curând şi i-au furat din buzunar suma de 10 lei. Grozăvia a fost descoperită luni dimineaţă de rudele mortului. „L-am îngropat duminică după-amiază. A doua zi, luni dimineaţă, am găsit placa funerară spartă. Prin crăpătură s-a văzut giulgiul ieşind din sicriu şi atunci ne-am dat seama că s-a întâmplat ceva. I-au furat din buzunar 10 lei, bani pe care i-am pus noi acolo, pentru că aşa este tradiţia. Avea şi verigheta din aur la deget, dar pe aceea nu i-au furat-o. I-au rupt, însă, nasturii hainei, probabil crezând că are lanţ la gât. Nu ştiu cine ar fi putut să facă o asemenea faptă, mai ales în postul Crăciunului... Să dezgroape mortul ca să-l jefuiască... Oricum, sunt convinsă că au fost mai mulţi inşi, pentru că acea placă este foarte grea şi unul singur nu ar fi reuşit să o clintească”, a declarat Maria Dinicu, de 67 de ani, soţia defunctului. Cazul a ajuns în atenţia lucrătorilor Secţiei 9 de Poliţie Rurală Chirnogeni, care au deschis o anchetă pentru a-i prinde pe autori. Oamenii legii spun că au deja un cerc de suspecţi.

ŞOCAŢI Localnicii din General Scărişoreanu sunt încă în stare de şoc. Oamenilor nu le vine să creadă că hoţii au fost în stare să profaneze un mormânt pentru câţiva lei. „La noi în sat nu s-a mai întâmplat niciodată aşa ceva. Suntem oameni gospodari, cu frică de Dumnezeu! Când am auzit, am crezut prima dată că cel care mi-a povestit minte! Apoi am aflat că într-adevăr aşa s-au petrecut lucrurile. Ce pot să mai spun acum? E strigător la cer!”, a declarat o femeie din localitate. „Ne-am făcut de râs. Să se petreacă aşa ceva la noi în localitate este incredibil! Cred că oamenii ăştia fără căpătâi care au fost capabili să dezgroape mortul ca să-i fure banii ori sunt căzuţi în patima alcoolului, ori nu au suflet”, a mai spus un bărbat. „Este regretabil ce s-a întâmplat, mai ales că ne aflăm în postul Crăciunului. Vorbim despre un păcat foarte grav. Trebuie să ne gândim în aceste momente şi la durerea familiei. Oamenii aceia au suferit pentru pierderea unei persoane dragi şi pătimesc, iată, şi acum, pentru o asemenea faptă”, a declarat Viorel Dădârlad, preot paroh - Parohia General Scărişoreanu. Dacă vor fi prinşi, indivizii căutaţi de anchetatori se vor alege cu dosare penale pentru comiterea infracţiunii de profanare de morminte. Ei riscă până la trei ani de închisoare.