Mormintele din Medgidia, vegheate de „Big Brother“

La 95 de ani de la înființare, cimitirul ortodox din municipiul Medgidia se află într-un continuu proces de modernizare și reabilitare. Încă de acum cinci ani au fost realizate primele lucrări de amenajare a rețelei de alei. În ultimele luni, au fost montați stâlpi și corpuri de iluminat prin tot cimitirul. Iar pentru un plus de siguranță, au fost amplasate patru camere de luat vederi, care se află în conexiune directă cu Poliția Locală. „Ne-am tot confruntat cu probleme din cauza vandalilor și a hoților. Oamenii s-au tot plâns că au găsit morminte profanate, flori furate, pietre funerare distruse. Așa că am decis să montăm camere de supraveghere care să îi descurajeze pe cei cu intenții necurate și să ajute la prinderea hoților și vandalilor”, a spus primarul Marian Iordache. Până acum, au fost amplasate patru astfel de aparate, urmând să mai fie montate încă trei. De altfel, sistemele de supraveghere s-au dovedit a fi deosebit de utile în tot municipiul, din moment ce, după instalarea lor în zonele-cheie, rata infracționalității a scăzut cu până la 40%. În altă ordine de idei, autoritățile locale plănuiesc să extindă cimitirul cu noi locuri, având în vedere faptul că au mai rămas foarte puține spaţii. „Cimitirul ortodox a fost amenajat în 1920, iar ultimele extinderi au fost realizate în anii '80. Acum, o singură parcelă a mai rămas neocupată”, a explicat Iordache. Toate lucrările de modernizare au fost efectuate în regie proprie. Pentru reabilitările realizate în ultimul an, Primăria a plătit aproximativ 50.000 de lei.