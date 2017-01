Moroșanu, nerăbdător să-l „căsăpească” pe „Hercule” Stoforidis

Sâmbătă seară, cu începere de la ora 21.00, pe ringul instalat în Sala Sporturilor din Constanța vor avea loc cele opt meciuri din gala Superkombat World Grand Prix IV, a treia programată la Constanța în decurs de numai două luni. Prima întâlnire va fi cea dintre constănțeanul Alin Mincu (Oyama Karate) și clujeanul Dorin Stan. Evenimentul va continua de la ora 22.00, iar celelalte șapte meciuri vor fi transmise în direct pe Eurosport. Dacă Mincu se află la a doua sa luptă în Superkombat, alți doi constănțeni vor debuta în promoția lui Eduard Irimia. Alexandru Filip (San Gym Brick) îl va înfrunta pe Roman Palamar (Ucraina), iar Mădălin Crăciunică (Keru Kento) va lupta cu ploieșteanul Amansio Paraschiv.

CÂNTARUL OFICIAL AL GALEI S-A DESFĂȘURAT PE PLAJĂ! 15 dintre cei 16 luptători (a lipsit Vlad Grigore) au fost prezenți, vineri după-amiază, pe plaja din dreptul hotelului Flora din Mamaia, unde s-a desfășurat cântarul oficial al galei, în cadrul emisiunii „Beach Party“, transmisă în direct de Neptun TV. Nu au fost probleme deosebite, dacă facem abstracție de absența luptătorului român.

„MOARTEA DIN CARPAȚI” VS. „HERCULE”. „Așa cum am promis, am venit să fac show la Constanța. Acum câteva minute, grecul m-a privit în ochi și m-a sfidat, iar pentru asta o să-l bat de o să-i sară capacele. Am nevoie de susținerea publicului, îi așteptăm la sală și le promit spectatorilor că, avându-i alături de mine, o să-l bat tare pe grec! Sunt în formă, am o mare răutate în mine și, dacă s-ar putea acum, m-aș bate cu grecul! Abia aștept să urc în ring, abia aștept ziua de mâine”, a declarat Cătălin Moroșanu, cel supranumit „Moartea din Carpați”, imediat după ce a trecut proba cântarului. „Ne dorim ca Sala Sporturilor din Constanța să fie plină, pentru că va fi o gală memorabilă, un show deosebit, așa cum a promis și Moroșanu. Va asista la gală și Remy Bonjasky, iar prezența lui spune totul, el fiind deja un ambasador pentru sporturile de contact. Meciul lui Moroșanu este, evident, main-eventul galei, dar și Ciobanu - Falin va fi o dispută foarte tare. În plus, eu aș sta cu ochii pe acești trei constănțeni, care vin cu o dorință foarte mare de afirmare”, a afirmat Eduard Irimia, președintele promoției Superkombat. Vineri seară, luptătorii din gala Superkombat World Grand Prix IV au fost prezentați publicului din Mamaia în cadrul Mamaia Music Awards, eveniment găzduit de piațeta Perla.

PROGRAMUL GALEI SUPERKOMBAT WGP IV CONSTANȚA

Super Fight, categoria semigrea (81 kg): Dorin Stan (România) - Alin Mincu (România)

Super-fight, categoria mijlocie (77 kg): Roman Palamar (Ucraina) - Alex Filip (România)

Super-fight, categoria mijlocie mică (71 kg): Alexandru Popescu (România) - Claudiu Bădoi (România)

Meci eliminatoriu, categoria mijlocie mică (71 kg): Mădălin Crăciunică (România) - Amansio Paraschiv (România)

Meci eliminatoriu, categoria mijlocie mică (71 kg): Cenik Cankurtaranoglu (Turcia) - Cristian Milea (România)

Super-fight, categoria Super cruiserweight (95 kg): Anastasios Karagiannidis (Grecia) - Vlad Grigore (România)

Super-fight, categoria Super cruiserweight (95 kg): Nikolaj Falin (Germania) - Sebastian Ciobanu (România)

Super-fight, categoria supergrea (+96 kg): Giannis Stoforidis (Grecia) - Cătălin Moroșanu (România)