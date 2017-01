Moroșanu s-a accidentat și nu mai luptă sâmbătă la Mamaia!

Sâmbătă, de la ora 20.00, la Idu Tenis Arena din Mamaia va avea loc o gală Superkombat, eveniment în cadrul căruia vor urca treptele ringului și șapte luptători constănțeni: Alex Filip, Eduard Chelariu, Ionuț Sandur, Adrian Roșca, Mădălin Crăciunică, Cosmin Mărcuță și Cristian Stoica. Organizatorii au anunțat însă că main-eventul galei de sâmbătă nu va mai avea loc! Cătălin Moroșanu s-a accidentat chiar săptămâna aceasta și nu mai vine la Mamaia, pentru că are hernie cervicală și medicul i-a recomandat cel puțin două săptămâni de pauză.

Organizatorii galei Superkombat programate sâmbătă, de la ora 20.00, la Idu Tenis Arena din Mamaia, au prefațat evenimentul cu o conferință de presă care a avut loc miercuri, chiar la Arena Idu, și în care au anunțat mai multe noutăți în fight-cardul dat publicității inițial. Gala va avea 12 meciuri, nu 11, iar cei șase luptători constănțeni vor fi acum șapte. Cristian Stoica, de la Tai-Chi-Do-Ryu Constanța (antrenor Marcel Ilașcu), a fost adăugat pe fight-card alături de Alex Filip (CS Oyama Karate, antrenor Marius Burlacu), Eduard Chelariu (Kickbox Ursoi, antrenor Iulian Ursoi), Ionuț Sandur (Tai-Chi-Do-Ryu Constanța, antrenor Marcel Ilașcu), Adrian Roșca (CS Bogdan Ciubotariu Constanța, antrenor Samir Regep), Mădălin Crăciunică și Cosmin Mărcuță (ambii de la CS Keru Kento Constanța, antrenor Lucian Stoicoci). „Este al patrulea meci al meu la Constanța, în Superkombat, și nu am pierdut niciunul până acum. Le promit constănțenilor că voi încerca să fac un meci extraordinar și să aduc bucurie publicului. Este un meci cu o mare miză pentru mine, pentru că în cazul unei victorii voi lupta pentru titlul mondial Superkombat la categoria 77 kg. Stau bine cu pregătirea, sunt bine antrenat, mai ales că acum o lună am luptat și am învins în gala Superkombat de la Brașov. Grecul cu care voi lupta știu că este foarte puternic și foarte experimentat”, a declarat Filip, al cărui adversar este grecul Fotis Gionis.

MAIN-EVENTUL GALEI NU MAI ARE LOC

Modificări există și în privința adversarilor pe care îi vor întâlni constănțenii, iar organizatorii au anunțat că joi dimineață vor definitiva programul galei. Asta mai ales pentru că main-eventul galei de sâmbătă nu va mai avea loc! Promotorul Eduard Irimia a anunțat în premieră la Mamaia că turcul Murat Aygun, elevul lui Peter Aerts, nu se va mai lupta cu ieșeanul Cătălin Moroșanu, care s-a accidentat și nu mai vine la Mamaia. „Moroșanu are hernie cervicală și medicul i-a recomandat cel puțin două săptămâni de pauză. El a trecut peste multe probleme medicale de-a lungul carierei, dar așa ceva este foarte grav și loviturile îi pot afecta coloana vertebrală și măduva spinării, așa că a început deja recuperarea la o clinică din Iași. Marți seară ne-a anunțat că s-a accidentat și că nu mai vine la Mamaia”, a precizat Irimia.

Președintele Superkombat a afirmat că evenimentul se va desfășura conform programului, urmând ca Moroșanu să fie înlocuit până joi dimineață de un alt sportiv. „Norocul nostru este că avem patru meciuri puternice în gală, iar la noi evenimentele nu depind de un main-event. Mă bucură și faptul că eroii locali au atras deja peste 60% din public, iar interesul este major. Turcul era furios când a aflat decizia, dar până joi vom ști cine va lupta în locul lui Cătălin. Îi dorim însănătoșire grabnică și îl așteptăm cât mai repede în ring”, a spus Irimia. N-ar fi exclus ca Moroșanu să fie înlocuit de un coleg de la Scorpions Iași, Sebastian Cozmîncă. Acesta are deja meci programat la Mamaia, cu un olandez, însă există impedimentul diferenței de greutate, Aygun (+96 kg) și Cozmîncă (92 kg) fiind la categorii diferite.

GALA SUPERKOMBAT, EXCELENT PRILEJ DE A PROMOVA STAȚIUNEA MAMAIA

„Eduard Irimia a fost învestit încă de anul trecut ca ambasador al stațiunii Mamaia și îmi face plăcere să prefațăm împreună gala de sâmbătă, Superkombat Mamaia Style. Este o importantă ocazie pentru noi, pentru stațiunea Mamaia și pentru Asociația Litoral - Delta Dunării, ca sâmbătă seară să promovăm stațiunea pe postul de televiziune Eurosport 2, live, în peste 95 de țări. Prin sport promovăm excelent stațiunea Mamaia, iar acest parteneriat este cofinanțat de noi prin taxa de promovare Mamaia - Sat Vacanță. Sperăm să avem o gală de poveste!”, a declarat Corina Martin, președintele Asociației Litoral - Delta Dunării.

„Mă bucur că avem acum șapte luptători constănțeni în Superkombat, pentru că la prima astfel de gală organizată la Constanța nu aveam niciun erou local! Ei reprezintă o emblemă a județului Constanța, s-a creat aici o echipă foarte puternică de antrenori și de cluburi puternice. Vom promova stațiunea Mamaia și printr-un clip, care va include imagini din stațiune, de la cântarul oficial și de la gală. Locul de desfășurare al galei, Arena Idu, este reprezentativ pentru sportul românesc și pentru Mamaia. O locație superbă, situată pe malul lacului, care trebuie promovată și care sper să ne mai găzduiască și în viitor, pentru că poate susține evenimente europene, iar atmosfera este deosebită. Avem deja zeci de turiști străini, din Olanda, Suedia, Italia sau Turcia, care și-au rezervat din timp pachete VIP, vor să viziteze Mamaia și vor viziona gala Superkombat. Vedeta galei de anul acesta este olandezul Peter Aerts, un tip foarte popular, fost campion mondial K1”, a adăugat Irimia.

Luptătorii din gala Superkombat de sâmbătă vor avea cântarul oficial vineri, cu începere de la ora 18.00, la City Park Mall din Constanța, iar la ora 22.30 va avea loc prezentarea sportivilor, în Piațeta Casino din Mamaia, pe scena Festivalului Verii 2016 - Carusel Cooltural, un eveniment susţinut de Primăria Municipiului Constanţa. Totodată, Asociația Litoral - Delta Dunării, partener oficial al evenimentului, a anunțat că legendarul campion K-1, olandezul Peter Aerts, prezent la gală în calitate de antrenor al turcului Aygun, va fi desemnat Ambasador al stațiunii Mamaia.