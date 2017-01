Morrissey îşi lansează romanul de debut în luna septembrie

Cântăreţul Morrissey, care va concerta în România, pe 14 octombrie, îşi va lansa romanul de debut, un volum de ficţiune intitulat ”List of the Lost”, în luna septembrie. Editura Penguin Books va anunţa data exactă a lansării, în această săptămână. Romanul va fi iniţial disponibil în librăriile din Marea Britanie, Irlanda, Australia, India, Noua Zeelandă şi Africa de Sud. Morrissey, fostul solist al trupei The Smiths, a vorbit, în ianuarie 2014, despre planurile sale de a scrie un roman de ficţiune. Nu se cunosc alte detalii despre acest proiect editorial.

Morrissey nu este un caz singular în rândul cântăreţilor care s-au aventurat în domeniul literar. Nick Cave, Leonard Cohen, Jimmy Buffett, legenda punk Richard Hell, Louise Wener, solista trupei Sleeper, şi Colin Meloy, solistul trupei The Decemberists, au devenit scriitori cu romane ce au fost deja publicate. În vârstă de 56 de ani, Morrissey şi-a început cariera în 1977, devenind celebru odată cu fondarea trupei pop-rock The Smiths, în 1982, cu care a a lansat patru albume de studio şi câteva compilaţii, dar şi numeroase single-uri. Trupa s-a destrămat în 1987, iar membrii formaţiei au refuzat de atunci mai multe oferte de a se reuni. Textele lui Morrissey sunt deseori deprimante, abordând teme ca dragostea, moartea, alienarea, vegetarianismul, incluzând şi o doză de umor.