Mort în acte, teafăr şi nevătămat în realitate

Situaţie incredibilă la Constanţa! Un bărbat de 59 de ani a figurat ca fiind mort în actele Poliţiei Rutiere, în urma unei confuzii create în jurul unui accident rutier petrecut, sâmbăta trecută, în municipiu. Aşa se face că familia presupusei victime, Constantin Panţîru, s-a pregătit pentru înmormântare, în timp ce omul era bine, sănătos şi... habar n-avea că îşi pierduse viaţa lovit de maşină. Pe scurt, întâmplarea a pornit de la o identificare greşită, făcută la locul accidentului de poliţiştii care au anunţat rudele despre decesul bărbatului cu doar o zi înainte ca adevăratul nume al victimei să fie aflat cu ajutorul bazei de date AFIS (Automated Fingerprint Identification System - Sistemul Automat de Identificare a Amprentelor Digitale). „În cursul zilei de miercuri, rudele mele de la Tariverde au fost anunţate de către cei de la Poliţia Rutieră că tatăl meu, Constantin Panţîru, a decedat în urma unui accident rutier. După ce a primit vestea, vărul meu a încercat să mă sune, dar nu a reuşit să mă găsească, aşa că a venit la Constanţa, împreună cu mătuşa mea. Prima oprire a fost la morga Spitalului Judeţean, acolo unde vărul meu a cerut să fie lăsat să vadă trupul neînsufleţit, pentru a se asigura că este vorba despre tatăl meu. Cei de la morgă i-au răspuns: „nu putem azi, pentru că e în frigider, mâine, când veniţi să-l luaţi, vă puteţi uita”, povesteşte Claudiu Panţîru, fiul presupusei victime. Câteva ore mai târziu, Claudiu Panţîru a aflat tragica veste. „Am vorbit cu sora mea, care m-a anunţat că tata a murit într-un accident rutier şi mi-a spus că joi dimineaţă trebuie să merg la sediul Poliţiei Rutiere, pentru a da o declaraţie şi a lua certificatul constatator. Părinţii mei sunt despărţiţi, iar legătura dintre noi şi tatăl meu nu a fost atât de strânsă. Ne-am mai văzut la răstimpuri, dar nu eram la curent cu viaţa lui de fiecare zi. Având în vedere faptul că Poliţia Rutieră ne-a spus că a murit lovit de maşină, nici măcar nu mi-a trecut prin minte că ar putea fi vorba despre o greşeală”, a adăugat Claudiu Panţîru.

„NU ERA TATA” Familia lui Constantin Panţîru a început să facă pregătiri pentru înmormântare. „A doua zi, joi, urma să-l îngropăm în cimitirul din Tariverde. Ne-am ocupat de locul de veci, am cumpărat mâncare şi haine pentru a da de pomană, am vorbit cu preotul pentru slujbă, am sunat rudele şi cunoştinţele ca să le spunem ce s-a întâmplat, mă rog, am făcut tot ce trebuia în astfel de situaţii. A doua zi, când am mers la sediul Poliţiei Rutiere, un agent mi-a spus că poliţistul care a anchetat accidentul nu e de serviciu şi mi-a dat el certificatul constatator. Am mers apoi la Parchet şi la Casa Căsătoriilor, unde am primit şi o amendă pentru că am anunţat decesul după mai mult de trei zile de la data la care a avut loc. Am plătit şi amenda, ce să le mai explic că aflasem abia miercuri că tata a murit... Ei au eliberat certificatul de deces”, a declarat Claudiu Panţîru. După ce a făcut rost de toate actele de care avea nevoie, bărbatul a mers la morga Spitalului Judeţean de Urgenţă Constanţa, pentru a face ultimele pregătiri pentru plecarea spre Tariverde. „Am plătit la morgă pentru zilele în care au ţinut acolo cadavrul şi pentru drumul până la Tariverde. În timp ce aşteptam să se facă ultimele formalităţi, am intrat în camera în care se afla cadavrul. Nu mi-a venit să cred... Nu era tata... Le-am spus celor de acolo că s-a făcut o confuzie. M-am gândit apoi că poate sunt eu tulburat din cauza întregii poveşti, aşa că am chemat-o înăuntru pe sora mea, dar şi ea a confirmat că nu e tata. Am rămas cu toţii uimiţi, vă puteţi imagina... Cei de la morgă ne-au spus că au un cadavru cu identitate necunoscută, aşa că le-am cerut să mă lase să-l văd. Nu era tatăl meu... Am sunat la Tariverde, unde toate lumea aştepta să venim pentru înmormântare, şi i-am anunţat că înmormântarea nu va mai avea loc”, povesteşte Claudiu Panţîru. După câteva ore, bărbatul a reuşit să ia legătura cu tatăl lui. „Am plecat să-l caut prin Poarta 6 şi m-am întâlnit cu mai mulţi amici de-ai lui. Le-am lăsat vorbă să-i spună tatălui meu să mă sune. După vreo două ore, am primit telefon de la el şi i-am spus prin ce am trecut. Îi venea să râdă când a auzit...”, a declarat Claudiu Panţîru.

FĂRĂ PROTOCOL Reprezentanţii Poliţiei Rutiere Constanţa spun că accidentul rutier în care s-a crezut că a murit Constantin Panţîru a avut loc sâmbătă noaptea, un bărbat fiind lovit de o maşină pe bulevardul 1 Mai, din municipiu, în timp ce traversa neregulamentar. Oamenii legii spun că victima nu avea asupra ei acte de identitate sau telefon mobil. „Victima a fost preluată de Serviciul de Ambulanţă, iar pe data de 4 august a decedat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. În baza unor date preliminare, în lipsa unui document de identitate şi a unui însoţitor, s-a stabilit, cu ajutorul datelor furnizate de poliţistul de zonă, că persoana decedată se numeşte Constantin Panţîru. Trebuie făcută precizarea că noi am trimis la Laboratorul AFIS probe ridicate în vederea identificării victimei. Răspunsul a venit după câteva zile, joi, arătându-se, într-adevăr, că numele persoanei care a murit în accidentul rutier este altul decât cel stabilit iniţial la faţa locului. În acest moment, nu există o procedură sau un protocol al Poliţiei cu Morga care să stabilească atribuţii comune pe linia recunoaşterii defunctului de către rude”, a declarat insp. George Munteanu, şeful Biroului Accidente din cadrul Poliţiei Rutiere Constanţa.