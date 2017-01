Mort în propria casă

Locuitorii unui bloc de pe strada Cişmelei, din cartierul Tomis Nord, alarmaţi de faptul că nu şi-au mai văzut unul dintre vecini ieşind din casă de mai bine de o săptămînă, dar şi pentru că din apartamentul răzbătea un miros pestilenţial, au sunat la pompieri pentru a pătrunde în casa acestuia. Pompierii au spart uşa apartamentului şi l-au găsit pe George Filip, un bărbat de 85 de ani, mort în dormitor. Vecinii spun că acesta nu avea rude apropiate şi nu era în relaţii de prietenie cu niciunul dintre vecinii săi. “Era cam posac. Uneori nu vorbea cu nimeni, alterori deabia ne saluta. Însă în fiecare zi, ieşea din casă jumătate de oră să se aşeze pe banca din afaţa blocului. De o săptămînă, nu l-am mai văzut şi de aceea am sunat la uşa lui, zilele trecute, ca să văd dacă se simte bine. Nu mi-a răspuns şi m-am gîndit că nu vrea să vorbească cu mine. De două zile, însă, pe scară mirosea infernal. Am crezut că e de la subsol, însă ne-am dat seama că vine de la el din apartament. Atunci, am chemat pompierii, pentru că mi-am dat seama că a murit”, a spus Ion Vasea, unul dintre vecini. Pe lîngă echipajul de pompieri, la apartamentul bătrînului au ajuns şi criminalişti din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie şi un medic legist care va trebui să stabilească, în urma necropsiei, cauzele exacte care au dus la decesul bărbatului. Din primele cercetări a rezultat că George Filip a murit cu o săptămînă înainte de a fi găsit. Corpul neînsufleţit al bărbatului a fost transportat la Morga Cimitirului Central, iar poliţiştii vor încerca să găsească rudele.