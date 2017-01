Mortalitate infantilă din România se menţine peste media UE

România se clasa, în 2007, pe primul loc din UE în ce priveşte mortalitatea infantilă, cu 12 născuţi sub un an decedaţi la mia de nou-născuţi, de aproape trei ori mai mult decît media înregistrată pe ansamblul blocului comunitar, potrivit datelor prezentate de Eurostat. Biroul european de statistică precizează că datele pe ansamblul UE sînt din 2006, cînd rata mortalităţii infantile era de 4,7 la mie. Bulgaria, cu o rată a mortalităţii în rîndul copiilor sub un an de 9,2 la mie şi Letonia, cu 8,7 la mie, urmează România în clasamentul ţărilor UE cu cele mai mari niveluri ale mortalităţii infantile. În schimb, cele mai mici rate ale mortalităţii infantile au fost înregistrate în Luxemburg - 1,8 la mie, Suedia - 2,5 la mie şi Finlanda - 2,7 la mie. Rata mortalităţii infantile s-a redus în UE de şase ori în ultimii 40 de ani, în timp ce, în România, scăderea era de 3,7 ori faţă de anul 1965, cînd rata mortalităţii infantile era de 44,1 copii sub un an decedaţi la mia de născuţi vii, iar în 1985, aceasta scăzuse la numai 25,6 la mie. Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), mortalitatea infantilă din România se menţinea şi în iulie 2009 semnificativ peste media din UE, în condiţiile în care 185 de copii cu vîrstă sub un an au decedat în iulie, iar rata mortalităţii infantile era de 8,8 la mie.