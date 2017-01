Morţi... încurcaţi, la Morga Cimitirului Central!?

• Atunci cînd a văzut trupul neînsufleţit în bătătură, familia a înlemnit şi a retrimis mortul la Constanţa

Un eveniment mai mult decît bizar s-a petrecut ieri la Constanţa. Salariaţii de la Morga Cimitirului Central au încurcat... morţii. Asta a constatat o familie din satul Nuntaşi, comuna Istria, atunci cînd s-a trezit în bătătură cu un alt mort în locul trupului neînsufleţit al lui Gheorghe Vlădulescu. Un fost coleg de-al decedatului ne-a povestit că cei dragi au încremenit cînd au văzut că mortul lor are părul lung, deşi în urmă cu cîteva zile era ras în cap... ”Oamenii au rămas fără cuvinte, şi-au făcut cruce şi au cerut să le fie adus acasă mortul lor pentru a-l îngropa creştineşte”, ne-a mai spus fostul coleg de muncă. El a mai sesizat că şi datele de pe cruce erau trecute greşit, bărbatul murind pe 19 iunie, nu pe data de 20 iunie, aşa cum era inscripţionată crucea. „Nu am mai auzit aşa ceva, aşa că a trebuit să povestesc ce se poate întîmpla în ziua de azi”, spune bărbatul. Încurcătura a ajuns şi la urechile primarului din Istria, Ioan Herdean, care a rămas şi el surprins că se poate întîmpla aşa ceva. Oamenii îi condamnă pe salariaţii de la Morgă, care au dovedit că-şi fac munca de mîntuială şi că nu dau doi bani pe atribuţiile de serviciu, dar nici pe suferinţa oamenilor. „Este inadmisibil ce s-a putut întîmpla”, a spus, indignat, primarul.

„Morga s-a închis de la ora 16,00. Veniţi mîine dimineaţă!”

Reporterii ziarului nostru au încercat să ia legătura cu reprezentanţii de la Morgă, însă nimeni nu a fost de găsit. Cel care asigura paza la poarta Cimitirului Central ne-a spus că „Morga s-a închis de la ora 16,00” şi nu mai este nimeni de găsit. Pentru cei care doreau informaţii sau care aveau urgenţe era afişat un număr de telefon la intrarea în cimitir, fără însă a fi afişate numele şi funcţia exactă a deţinătorului respectivului telefon. Este menţionată doar inscripţia “conducerea”. Am telefonat, însă nu am reuşit să aflăm prea mare lucru. Nu ni s-a putut comunica niciun fel de informaţie, în ciuda faptului că am sesizat o stare de fapt. Nici măcar nu am aflat cu cine stăm de vorbă. Gafa salariaţilor de la Morgă nu prea l-a interesat pe interlocutorul nostru, repetînd că el nu ştie despre ce este vorba şi că vom putea afla mai multe... dimineaţă. Cert este că din cauza neglijenţei în serviciu, morţii sînt plimbaţi pe drumuri dintr-o localitate în alta, e adevărat, poate fără ştirea şefilor. Însă noi îi sesizăm pentru ca oamenii să nu mai fie nevoiţi să-şi aştepte decedaţii acasă, mai mult decît trebuie. Vom reveni!