Moș Crăciun a ajuns pe motocicletă la copiii constănțeni aflați în plasament

Copiii aflați în centrul de plasament „Antonio” din Constanța l-au primit pe Moș Crăciun mai devreme. Și nu a venit pe sanie, așa cum se aștepta toată lumea, ci pe... motocicletă. În acest fel a ales un grup de bikeri din Constanța și Medgidia să le facă o surpriză copiilor pentru care soarta nu a fost prea blândă. Costumați în Moș Crăciun și cu sacii îndesați de cadouri, motocicliștii au pornit în forță, dar fără viteză, spre centrul de plasament „Antonio” din Constanța, unde au împărțit o mulțime de daruri copiilor instituționalizați. „Să ne ajute Dumnezeu să îi putem ajuta în permanență pe acești copii cu suflete calde. La rândul nostru, simțim o bogăție sufletească atunci când facem astfel de gesturi pentru ei. Chiar am lăcrimat în momentul în care i-am văzut pe copii neajutorați, dar foarte bucuroși că am venit la ei cu daruri. Le-a plăcut că am venit cu motocicletele. Sunt frumoase aceste vehicule, dar și foarte periculoase”, a declarat Robert Safta, unul dintre organizatorii evenimentului. Motocicliștii au promis că vor transforma acest gest într-o tradiție anuală.

Citește și:

Moș Crăciun a venit pe motor la copiii nevoiași din Constanța