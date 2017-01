Moş Crăciun a trecut şi pe la CS Farul Cleopatra

Moş Crăciun nu a uitat să treacă nici în acest an pe la CS Farul Cleopatra, unul dintre puţinele cluburi de rugby private de juniori şi seniori ale oraşului nostru. În cadrul unei ceremonii devenite tradiţionale, conducerea clubului şi-a premiat sportivii, antrenorii şi colaboratorii, festivitatea fiind deschisă de către un grup de colindători de la Şcoala Generală Nr. 8 din Constanţa. După ce ani la rînd sportivii legitimaţii în cadrul clubului condus de Vasile Chirondojan ne-au obişnuit cu performanţe deosebite, 2007 a fost anul împlinirilor celor mai ambiţioase ţeluri. Iar în 2008, printre cele mai importante obiective se află promovarea echipei de seniori în Divizia Naţională, în momentul de faţă Rugby Club Cleopatra Constanţa fiind lidera eşalonului secund, cu 39 de puncte. “Am avut un final de an foarte bun pentru Clubul Sportiv Cleopatra. Sîntem deja pe cele mai înalte culmi cu echipa de juniori, care şi-a asigurat prima poziţie cu opt etape înainte de terminarea campionatului, iar cea de seniori este în grafic cu ambele obiective, atît promovarea în prima ligă, cît şi cîştigarea Cupei României. De ultimul obiectiv sîntem foarte aproape, echipa fiind deja calificată în sferturile de finală”, a declarat Vasile Chirondojan. Mai mult decît atît, anul acesta CS Cleopatra a trimis la echipa naţională de juniori Under 19 cinci sportivi - Cristian Munteanu, Bogdan Petreanu, Petre Zapan, Ionuţ Puişoru şi Cătălin Graur, selecţionata României devenind în 2007 campioană europeană. Cei cinci, împreună cu Marian Pîrvu, vor reprezenta baza echipei “tricolore” Under 20, care la începutul anului următor va participa la Campionatul Mondial din Chile. CS Cleopatra activează în prezent cu cinci secţii sportive - rugby, şah, skandenberg, oină şi table, avînd ca obiectiv înfiinţarea secţiei de tenis de masă, în primul trimestru al anului 2008. Tot la capitolul obiective ambiţioase se încadrează şi planul clubului de a continua campania de colaborare cu alte şcoli şi licee pentru atragerea unui număr cît mai mare de copii către sport.