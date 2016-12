Moş Crăciun a venit la Centrul de Copii şi Juniori al FC Farul

Aproape 200 de mici fotbalişti de la Centrul de Copii şi Juniori al FC Farul Constanţa au umplut sâmbătă dimineaţa curtea din faţa intrării în clubul de pe strada Primăverii în aşteptarea lui Moş Crăciun. Cu ajutorul Consiliului Judeţean Constanţa, al sponsorilor şi al părinţilor, speranţele grupării de pe litoral au primit cadouri cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă, într-o atmosferă de bucurie, dominată de colinde. La serbare au fost prezenţi copiii de la grupele 1993, 1994 şi 2002 (antrenor Ion Constantinescu), 1995 şi 1996 (antrenori Mihai Turcu şi Eugen Şovăilă), 1997 şi 2000 (antrenor Grigorie Tudor), 1998 (antrenor Ionel Melenco), 1999 şi 2001 (antrenor Dumitru Antonescu), care au primit cadouri sub privirile vicepreşedintelului CJC, Cristinel Dragomir, ai conducătorilor grupării de pe litoral, patronul Giani Nedelcu şi preşedintelui Marcel Lică.

„Sunt copiii judeţului Constanţa, iar prioritatea noastră, a Consiliului Judeţean Constanţa, sunt copii acestui judeţ. Ne bucurăm alături de ei cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă. FC Farul 2010 este o şcoală de perspectivă, chiar dacă am trecut printr-un an mai greu, după ce am preluat din mers Centrul de Copii şi Juniori. Sper să-l aducem la un nivel înalt şi să creştem jucători de mare valoare, pentru că FC Farul a dat mereu nume mari în fotbalul românesc. Trebuie să credem în aceşti copii, să-i încurajăm, pentru că ei reprezintă viitorul, iar Farul trebuie să rămână echipa fanion a fotbalului constănţean”, a spus Cristinel Dragomir, vicepreşedintele CJC. „Mulţumim oamenilor care ne-au ajutat să facem această sărbătoare a fotbalului juvenil constănţean. Aceşti copii sunt viitorul Farului şi cu ei se va promova în prima ligă. Este o sărbătoare menită să ducă mai departe o tradiţie de peste 90 de ani, care s-a cam pierdut în ultimul timp, dar aceşti copii trebuie să ducă mai departe spiritul Farului. În acest an s-au obţinut performanţe deosebite şi mulţumim Consiliului Judeţean Constanţa, în special preşedintelui Nicuşor Daniel Constantinescu, pentru sprijinul acordat”, a adăugat directorul Centrului de Copii şi Juniori, Ion Constantinescu. „Este o iniţiativă frumoasă a Consiliului Judeţean Constanţa şi ţin să le mulţumesc pe această cale. Credem în aceşti copii”, a declarat patronul Farului, Giani Nedelcu. ‚Împreună cu părinţii am reuşit să facem o serbare pentru toţi copiii de la centrul nostru juvenil. A fost o întâlnire plăcută, mai ales că au participat şi reprezentanţii Consiliului Judeţean Constanţa, care sprijină centrul de copii şi juniori, foşti jucători ai clubului şi oficialităţi fotbalistice locale. Cred foarte mult în aceşti copii, suntem foarte atenţi cu ei, îi monitorizăm ţi veţi vedea că la anul vor fi schimbări benefice în ceea ce priveşte Centrul de copii şi juniori”, a completat Marcel Lică.

Îmbrăcaţi în culorile alb-albastre, copii au strigat numele echipei favorite şi i-au spus lui Moş Crăciun că visează să joace pentru echipa mare a grupării de pe litoral. „A fost foarte emoţionant, mai ales că este prima oară când Moş Crăciun a venit la club. Ne-a adus dulciuri, sucuri şi fulare cu însemnele Farului”, a spus Albert Robu, mijlocaş la grupa 1999. „Sunt mândru că joc pentru Farul şi sper să ajung cândva să joc şi la seniori”, a adăugat Hindaoui Seyed, mijlocaş la grupa 2001.