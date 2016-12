Moş Crăciun a venit pe bicicletă la Constanţa

Copiii din Constanţa au avut parte de o surpriză plăcută sâmbătă dimineaţa, când câteva zeci de Moş Crăciuni pe biciclete au împânzit străzile oraşului de la ţărmul mării. Acţiunea, denumită “CicloMoşul” şi ajunsă la a treia ediţie, a fost iniţiată de clubul Constanţa Cycling Team în parteneriat cu DJST Constanţa şi face parte dintr-un program mai amplu de promovare a ciclismului. Înfruntând frigul, originalii Moş Crăciuni au împărţit dulciuri tuturor copiilor întâlniţi şi le-au urat tuturor Sărbători Fericite.

„A fost foarte emoţionant. Ne-am strâns pe platoul din faţa Casei de Cultură şi am plecat prin tot oraşul, de la faleza Cazino până la intrarea în staţiunea Mamaia. Am întâlnit sute de copii pe drum, care au fost foarte bucuroşi să-l vadă pe Moş Crăciun pe bicicletă, dar mai ales să primească dulciuri. M-a bucurat şi reacţia celorlalţi participanţi în trafic, care ne-au aplaudat. Am îmbinat utilul cu plăcut şi sper ca exemplul nostru să fie urmat de cât mai mulţi iubitori de mişcare”, a spus Constantin Buzatu, fost campion de ciclism al României.