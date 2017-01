Moş Crăciun, din adîncurile mării

Se spune că Moş Crăciun vinde la casele copiilor într-o sanie trasă de reni, însă scafandrii au demontat acest mit şi au arătat că Moş Crăciun poate ajunge la cei mici şi pe sub apă. Sîmbătă dimineaţa, 24 de copii ai cadrelor militare din cadrul Forţelor Navale s-au adunat la bordul unei nave militare în aşteptarea lui Moş Crăciun. Părinţii le-au spus că Moşul nu va veni decît dacă îl strigă, aşa că Dana Militară a Portului Constanţa a răsunat de vocile cristaline ale copiilor. “Am fost anunţaţi prin staţie că Moş Crăciun a fost zărit în apele teritoriale, în apropierea portului. Trebuia să facem ceva ca să îl determinăm să iasă din apă şi să aducă daruri. Copiii l-au strigat, iar sirenele celorlalte nave au început să sune. Aşa îl întîmpinăm pe Moşul Scafandru”, a declarat cmdr. Cătălin Dăbuleanu, din cadrul Forţelor Navale. După ce s-a convins că prezenţa îi este dorită, Moş Crăciun Scafandru a ieşit din apa îngheţată şi a urcat la bordul navei în aplauzele copiilor. “Cei mici ştiu că vin din Antarctica şi că am avut un drum lung de străbătut pînă în România. Am înotat pînă aici şi apa din Marea Neagră este destul de rece, cred că nu are mai mult de 4 grade Celsius, dar sînt obişnuit. Cînd mi s-a propus să fiu Moş Crăciun mi s-a părut o idee foarte bună şi am acceptat pe loc. Cred că le-am făcut o surpriză copiilor, una de care îşi vor aminti toată viaţa”, a declarat soldatul Laurenţie Girip, cel care a fost Moş Crăciun pentru o oră. După ce au văzut cum iese Moş Crăciun din apă, copiii au fost duşi într-o sală a navei unde au cîntat colinde, au spus poezii şi la finalul serbării au primit darurile mult aşteptate. Pentru copiii celor care fac parte din Forţele Navale a devenit o tradiţie ca Moş Crăciun să fie scafandru. În ultimii 10 ani, cîte un scafandru a îmbrăcat costumul Moşului şi a ajuns la cei mici pe sub apă şi nu cu sania trasă de reni.