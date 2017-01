Moş Crăciun, întîmpinat de handbalistele Tomisului la club

Deşi nu au avut parte de un an aşa cum îl plănuiseră, Moşul nu a uitat de handbalistele de la CS Tomis, pe care le-a vizitat în ajun de Crăciun la sediul clubului. Elevele lui Mircea Bucă şi Dumitru Muşi au avut parte de o surpriză, fiind întîmpinate după antrenamentul de miercuri cu o masă plină de bunătăţi, dar şi cu multe alte cadouri. În rolul Moşului s-a aflat preşedintele clubului, Gheorghe Slabu, care, după ce le-a cinstit pe fete, le-a urat sănătate în anul ce vine şi mai multă încredere că pot obţine şi rezultate bune. „Moşul nu a uitat de fete. Ele au fost atenţionate că în funcţie de ultimele rezultate, Moşul va veni cu tolba plină. Le-am oferit deja o primă de joc destul de frumuşică, iar mai departe sper ca ele să aibe parte de sănătate şi mai multă încredere în ele. A fost un an cu un început ceva mai greu, dar bănuiesc că fetele şi-au revenit, iar următorii paşi vor fi făcuţi cu dreptul, astfel încît să putem vorbi în trei-patru etape că fetele sînt în obiectiv”, a declarat Slabu, care a anunţat că Moş Crăciun ar putea veni în anul următor şi cu un nou portar la echipă: „Avem un lot destul de bun. Este un lot care a început să puncteze la capitolul omogenitate, dar ne-am gîndim ca în cel mai scurt timp să aducem un portar pentru că sîntem descoperiţi la acest capitol. Avem o jucătoare din Serbia şi mai avem un portar din campionatul nostru pe care le vom testa. În funcţie de ce vor decide antrenorii vom stabili care dintre ele va rămîne la echipă”. În schimbul darurilor oferite, preşedintele grupării de pe litoral a primit promisiunea că întreaga echipă va face tot posibilul să ajungă din nou pe un loc de cupă europeană. „Nu ne aşteaptă meciuri uşoare pentru că în campionatul românesc sînt foarte multe echipe bune. Trebuie să fim foarte atente şi să tratăm fiecare meci cu foarte multă seriozitate pentru că doar aşa putem reintra în obiectiv ”, a spus Marina Tankaskaya. Aceaşi dorinţă s-a strecurat şi în declaraţia directorului executiv Traian Bucovală, care vede echipa constănţeană la finalul sezonului mai sus de locul şase: „Consider că 2008 a fost sub posibilităţile noastre. Cred însă că a fost perioadă grea şi o perioadă de încercări în cadrul echipei pentru că primul aspect al unei echipe înseamnă omogenitatea şi prietenia, iar într-o echipă nouă e greu să progresezi de la o etapă la alta şi să ai satisfacţii deosebite. Aşteptăm 2009 cu convingerea că va fi un an mult mai bun şi cu performanţe mult mai bune”. La final, echipa şi tot staff-ul tehnic au ciocnit un pahar de şampanie, în timp de Dumitru Muşi le-a colindat pe fete.