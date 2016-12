Moş Crăciun scafandru!

Pentru câteva zeci de copii, Moş Crăciun a îmbrăcat, joi dimineaţă, costumul de scafandru. Chemat de sirenele navelor militare, Moşul a urcat la bordul navei 283 Midia în aplauzele celor mici. După ce l-au întâmpinat cum se cuvine pe Moş Crăciun, copiii au fost duşi în careul ofiţerilor unde au cântat colinde, au recitat poezii şi, la finalul serbării, au primit darurile mult aşteptate. „Îl ştiu pe Moşul îmbrăcat aşa de anul trecut. Anul acesta am văzut că are sacul mai mare şi sper să primesc mai multe jucării“, a spus Laurenţiu, în vârstă de cinci ani. „Eu am crezut că Moşul este o imitaţie. Când am deschis cadoul am văzut că mi-a adus tot ce mi-am dorit, deci sigur a fost Moş Crăciun“, e de părere Mihai, în vârstă de patru ani şi jumătate. Reprezentanţii Forţelor Navale spun că a devenit deja o tradiţie ca, în fiecare an, pentru copiii angajaţilor Forţele Navale, Moş Crăciun să lase sania la o parte şi să se echipeze în scafandru în ciuda temperaturilor negative.