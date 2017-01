Moș Nicolae vine cu vreme frumoasă

Cu toate că am intrat în prima lună de iarnă, deocamdată ne mai putem bucura de vreme frumoasă, cu cer senin și perioade cu soare. Ce-i drept, temperaturile au scăzut în ultimele zile, însă vremea este normală din punct de vedere termic. Și în acest sfârșit de săptămână vom avea parte de vreme frumoasă, spun meteorologii. Potrivit specialiștilor de la Centrul Meteorologic Regional Dobrogea, vineri, 4 decembrie, cerul va fi temporar noros. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 şi 7 grade Celsius, iar cele minime între -1 şi 3 grade C. Pe arii restrânse va fi ceaţă. Sâmbătă, 5 decembrie, vremea se va încălzi şi va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil cu unele înnorări noaptea. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 şi 10 grade C, iar cele minime între 0 şi 5 grade C. Local va fi ceaţă şi sunt condiţii de burniţă în timpul nopţii. Duminică, 6 decembrie, vremea va continua să se încălzească. Cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 şi 10 grade C, iar cele minime între 1 şi 5 grade C. Local se va semnala ceaţă. Luni, 7 decembrie, vremea va deveni caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 şi 12 grade C, iar cele minime între 2 şi 5 grade C. Local se va semnala ceaţă.