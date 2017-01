Moştenitoarei companiei L\'Oreal va fi plasată sub tutelă

Un raport de expertiză medicală al moştenitoarei companiei de cosmetice L\'Oreal, dezvăluit de site-ul cotidianului ”Le Monde”, arată că Liliane Bettencourt suferă de demenţă mixtă şi de Alzheimer într-un stadiu moderat-sever, cu un proces degenerativ cerebral lent. Astfel, s-a decis ca cea de-a treia cea mai bogată persoană din Franţa să fie plasată sub tutelă. Liliane Bettencourt va fi plasată sub tutela nepotului său cel mai mare, Jean-Victor Meyers, bunurile şi patrimoniul acesteia fiind plasate sub tutela fiicei sale, Francoise Bettencourt-Meyers şi a celor doi nepoţi ai săi, a declarat avocatul Charlotte Robbe-Phan, la încheierea unei şedinţe în faţa judecătorului pentru tutele din Courbevoie, la periferia Parisului. Plasarea sub tutelă a lui Liliane Bettencourt va însemna pierderea funcţiilor de administrator al L\'Oreal şi preşedinte al holdingului care controlează acţiunile familiei în grup, dar impactul acestei măsuri pentru gigantul mondial în domeniul cosmeticelor este greu de evaluat. Celălalt mare acţionar al grupului este marca elveţiană Nestle.

Liliane Bettencourt, care împlineşte, săptămâna aceasta, 89 de ani, a ameninţat într-un interviu pentru ”Le Journal du dimanche” că pleacă în străinătate, dacă judecătoarea hotărăşte să o plaseze sub autoritatea fiicei sale, Francoise. ”Dacă face aşa ceva, plec în străinătate. Dacă fiica mea se ocupă de mine, mă va sufoca”, afirma miliardara.

În vara anului 2010, Liliane Bettencourt s-a aflat în centrul unui scandal politico-financiar cu numeroase ramificaţii, apărut în urma unui conflict familial, care s-a extins în lumea politică şi a condus la demisia ministrului Muncii, Eric Woerth, din cauza unor suspiciuni cu privire la conflicte de interes şi finanţare ilegală. La începutul lunii septembrie, o carte incendiară publicată de doi jurnalişti de la cotidianul ”Le Monde” a relansat acest caz. Un magistrat citat în această carte acuză puterea că a exercitat presiuni asupra unor martori care l-ar fi văzut pe Nicolas Sarkozy primind sume de bani de la familia Bettencourt, pentru finanţarea campaniei sale în alegerile prezidenţiale din 2007. Aceste acuzaţii au fost denunţate de către preşedinţie ca ”mincinoase”.