“Moştenitorii” din Oglinzi, la Pavilionul Expoziţional

Colindatul, tradiţie românească păstrată în multe forme şi în zilele noastre, a fost prezentat sâmbătă, 14 decembrie, la Pavilionul Expoziţional din Mamaia de membrii Ansamblului „Moştenitorii” din satul Oglinzi, judeţul Neamţ. Îmbrăcaţi în frumoase costume populare, vechi de sute de ani, şi înarmaţi cu bâte, buhai, fluiere şi tobe, cei 20 de „moştenitori” au demonstrat spectatorilor prezenţi la „Târgul de Crăciun“ că vor să ducă mai departe portul şi dansul bunicilor lor. Cu acest prilej, membrii Ansamblului “Moştenitorii” au prezentat un program tradiţional-hazliu, elementele fiind culese de la bătrânii din zonă. Au început cu colinde, au recitat „Pluguşorul“, „Sorcova“ şi au încheiat cu un joc cu măşti care se numeşte “Capra Bătrână”. “„Moştenitorii“ din Oglinzi este un ansamblu creat de-a lungul multor ani de muncă. Aceşti copii sunt luaţi de mici şi crescuţi în spiritul tradiţiilor şi obiceiurilor noastre, care încă se mai păstrează în zona de nord a judeţului Neamţ. Din păcate, în ultimul timp, ne este din ce în ce mai greu să ţinem în viaţă ansamblul. De exemplu, eu muncesc sprijinit doar de părinţi. Copiii vin din drag şi din plăcere pentru asemenea obiceiuri”, a declarat profesorul ansamblului, Ioan Maxim. El a precizat că scopul ansamblului este acela de a păstra tradiţiile, în ciuda faptului că modernismul este tot timpul cu un pas înainte. “Ţinuta lor se păstrează greu, în special cojoacele şi opincile. Se conservă uşor, în schimb, straiul popular, e vorba de cămaşa populară, de cămeşoi, de bundiţa înflorată. Nici strigăturile, urăturile, colindele şi semănatul nu sunt alterate, toate sunt păstrate”, a spus Maxim. Potrivit profesorului, costumele membrilor grupului sunt foarte vechi, alese din zestrea părinţilor şi a bunicilor. “Sunt îmbrăcat cu un costum popular care a fost al bunicului. Am cămaşă, iţari, iar pe deasupra port un suman. La brâu am bârneaţă şi un con de bivoliţă, iar în picioare am cizme. Toate lucrurile de pe pe mine au sute de ani, inclusiv geanta pe care o am de gât şi care îmi este foarte dragă”, a spus unul din membrii grupului, Mirel Iulian Ursache.

MĂŞTI TRADIŢIONALE „Moştenitorii” au adus cu ei şi câteva zeci de măşti tradiţionale, confecţionate de meşterul popular şi coordonatorul grupului, Adrian Eftimie Iacob. “Am venit cu o expoziţie de măşti tradiţionale româneşti, în număr de 37. Măştile reprezintă personaje din lumea satului: popă, doctor, primar, poliţist, jandarm, moşneag, babă etc. Am învăţat să le confecţionez de la un renumit meşter popular, pe nume Nicolae Popa, iar cu timpul am reuşit să ajung şi eu la un stil de măşti care, spre surprinderea mea, anul acesta au fost foarte apreciate, chiar şi de străini”, a spus meşterul popular. În ceea ce priveşte proiectul său de suflet, Ansamblul “Moştenitorii“, Eftimie Iacob a precizat că a fost înfiinţat din dorinţa de a nu se pierde tradiţiile în satul Oglinzi. Ansamblul alcătuit din copii cu vârste cuprise între opt şi 14 ani, dar şi câţiva tineri, a impresionat spectatorii, fiind recompensat cu ropote de aplauze. Colinde au interpretat şi elevii Şcolii nr. 7 din Medgidia, coordonaţi de preotul Ciprian Savin din cadrul Arhiepiscopiei Tomisului, dar şi copiii din Centrul de Plasament de Zi şi de Noapte din Constanţa.

Noutăţi la târg

Din 18 decembrie, la „Târgul de Crăciun“ deschis la Pavilionul Expoziţional vor fi mai multe standuri de unde vor putea fi cumpărate cadourile pentru sărbători. Tot din această săptămână vor veni şi meşteri populari din mai multe zone ale ţării. Atmosfera de Crăciun va fi întregită de colindele cântate de ansamblurile din judeţ, dar şi din Bucovina.