Motanul Larry nu părăsește Downing Street! David Cameron - da!

Schimbarea Guvernului britanic implică și părăsirea reședinței oficiale din 10 Downing Street de către familia lui David Cameron și echipa premierului, însă unul dintre locatari, faimosul motan Larry, a primit acceptul să rămână la această adresă, unde se află din 2011, scrie „The Guardian“ în ediția electronică. Stăpânul șoarecilor Larry, un motan tigrat cu maro și alb care conduce ''portofoliul'' de prindere a șoarecilor, va rămâne în reședința din 10 Downing Street și în perioada următoare, când, cel mai probabil, va ''coopera'' cu Theresa May după ce aceasta va deveni oficial șefa Executivului de la Londra.

Un purtător de cuvânt al biroului Cabinetului britanic a declarat pentru „The Guardian“ că Larry este un ''funcționar civil și nu aparține familiei Cameron și va rămâne în continuare'' în reședință. Despre Larry, care locuiește acolo din 2011 și provine dintr-unul din cele mai renumite adăposturi pentru animale din Marea Britanie, ''Battersea Dogs and Cats Home'', se spune că are un ''simț puternic de prădător'', ceea ce îl face potrivit pentru misiunea de prindere a șoarecilor. În 2011, când Larry a ajuns la 10 Downing Street, David Cameron a anunțat că motanul va aduce ''un plus semnificativ'' echipei premierului. Înaintea lui Larry, titlul de ''Chief Mouser to the Cabinet Office'' a mai fost deținut de pisica Sybil (2006-2009) și motanul Humphrey (1989-1997).