Moţiune anti-Baconschi

Senatorul PNL Puiu Haşotti a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că PDL a acceptat ca istoria românilor să fie jignită. „Faptul că PDL, de dragul guvernării, acceptă ca trecutul nostru istoric, personalităţile noastre istorice şi România, românii să fie jigniţi într-o manieră incalificabilă este mai mult decât o slăbiciune, este pur şi simplu trădarea unui sentiment patriotic pe care îl avem cu toţii. PDL a pierdut sentimentul patriotic de dragul de a sta la guvernare şi acest lucru îi acuză mai mult decât orice”, a afirmat Puiu Haşotti. Senatorul liberal a menţionat că, dacă nu s-ar fi declanşat discuţia din Parlament, cu ocazia votului asupra moţiunii de cenzură, oficialităţile nu ar fi luat nicio poziţie. „Singurul gest a fost ca acel huligan, care se numeşte Barna, să fie trimis de unde era, la Abrud. Imaginaţi-vă ce s-ar întâmpla dacă la Gyor, spre exemplu, un român ar spânzura păpuşa lui Ludovic Kossuth. În maximum o oră ori l-ar călca maşina, ori s-ar întâmpla ceva cu el! Eu nu spun că aşa trebuia să se întâmple cu acest huligan care este Barna”, a spus Puiu Haşotti. De asemenea, Haşotti a spus că, în orice alt stat, ambasadorul ar fi fost declarat persona non grata în cazul în care soţia acestuia ar fi prezentat mesajul unui premier şi ar fi jignit statul în care se află. „Nici în Burkina Faso nu s-ar putea concepe ca mesajul unui prim-ministru să fie citit de soţia ambasadorului, care nu are niciun fel de calitate publică şi care să adauge de la ea spusele unui individ care este condamnat pentru crime de război. Şi Guvernul român, şi autorităţile române tac la această ofensă gravă adusă României. Vă puteţi imagina cum o oficialitate română sau soţia ambasadorului nostru la Budapesta s-ar duce la Budapesta sau la Sofia şi ar spune: Divinitatea doreşte ca România să se afle în graniţele statului lui Burebista, adică până în toată Ungaria şi până la Balcani? Păi, într-o oră, acel ambasador este declarat persona non grata şi pleacă din ţară. Iar Baconschi surâde galeş la aceste orori!”, a spus Haşotti. În acest context, preşedintele PNL Constanţa, deputatul Gheorghe Dragomir, a declarat, în cadrul aceleiaşi conferinţe de presă, că USL Constanţa solicită demisia ministrului de Externe, Teodor Baconschi.

Referitor la poziţia ministrului de Externe, Teodor Baconschi, preşedintele PC, Daniel Constantin, a declarat că USL ar putea depune în Senat o moţiune simplă pentru demiterea acestuia. În schimb, vicepremierul Marko Bela a declarat, sâmbătă, la Târgu Mureş, că există în continuare „divergenţe” între reprezentanţii UDMR şi alţi politicieni în ceea ce priveşte ideea autonomiei teritoriale, precizând că speră ca, până la sfârşitul lunii iunie, să fie adoptată Legea minorităţilor.