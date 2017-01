Moţiune fără şanse?

Din trei moţiuni de cenzură întocmite, liberalii nu vor putea iniţia decît una singură. Şi asta abia după ce i-au convins pe membrii UDMR să semneze moţiunea pe Legea salarizării unice. Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat, ieri, că nu crede că va trece moţiunea de cenzură, dar a adăugat că, dacă totuşi Guvernul cade, ar fi deschis unei formule de guvernare care să excludă PD-L. \"O să vedem cine stă în sală (la moţiunea de cenzură - n.r.) şi cine nu, o să vedem cine votează şi cine nu, o să vedem dacă o majoritate parlamentară susţine actul de dispreţ şi de iresponsabilitate al Guvernului lui Traian Băsescu numit Emil Boc. Eu cred că nu va trece moţiunea de cenzură pentru că PSD va continua să se comporte în maniera pe care aţi văzut-o ieri. Guvernele nu se schimbă cu banderole albe la mînă\", a afirmat Antonescu. De altfel, liderul PNL a precizat că le va propune colegilor să voteze cu bilele la vedere, \"pentru ca nu cumva cei din PD-L să aibă vreun vot pervers şi după aceea să spună că noi n-am votat sau am votat\". Cît priveşte posibilitatea de a strînge semnături şi pentru o a doua moţiune de cenzură în afara celei pe Legea salarizării, Antonescu a răspuns că gestul depunerii moţiunii este în primul rînd unul fundamental politic faţă de tot ceea ce a făcut Guvernul. \"Discutînd formal despre Legea salarizării, vom discuta şi aceste aspecte politice. Bineînţeles că şi Legile educaţiei şi aşa-zisele Legi ale restructurării sînt inacceptabile şi ar merita în sine o moţiune de cenzură\", a comentat el. Preşedintele liberal a adăugat că nu va refuza semnătura nimănui pe moţiunea de cenzură, chiar a social-democraţilor, iar în privinţa sesizării la CCR, Antonescu a afirmat că liberalii aşteaptă deznodămîntul moţiunii de cenzură, o colaborare cu UDMR pe acest subiect nefiind discutată. La rîndul său, liderul UDMR, Marko Bela, a apreciat că moţiunea de cenzură pe care o pregăteşte împreună nu PNL nu are şanse să fie adoptată, însă va fi un prilej pentru ca formaţiunile de opoziţie să-şi expună opiniile. \"Avem forţa, împreună cu PNL, să depunem o moţiune de cenzură, separat nu avem semnăturile suficiente. Nu avem forţa să şi votăm cu majoritate o moţiune de cenzură, deci acest lucru depinde de decizia celor două partide de guvernămînt\", a apreciat Marko. Deşi moţiunea PNL şi UDMR nu are şanse teoretice să treacă, maşinaţiunile de culise ale politicii româneşti pot scoate în faţă un scenariu conform căruia Guvernul va pica. Preşedintele Asociaţiei Pro Democraţia, Cristian Pîrvulescu, spune că moţiunea ar putea beneficia de sprijinul PD-L. Mergînd pe firul acestui scenariu, liderul PSD Mircea Geoană a afirmat că singura raţiune pentru care unii parlamentari PD-L ar vota moţiunea de cenzură ar fi aceea de a pune în practică un pretins plan al preşedintelui Băsescu de a elimina PSD de la guvernare şi a-l schimba pe Emil Boc din fruntea Guvernului.