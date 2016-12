„Moţiune pentru siguranţa noastră, punct şi de la capăt“

BOC, RĂSPUNZĂTOR DE GAFELE LUI IGAŞ! După ce marţi senatorii au respins moţiunea simplă îndreptată împotriva ministrului Administraţiei şi Internelor, Traian Igaş, ieri, senatorul PNL Marius Nicoară a făcut o declaraţie politică în faţa colegilor săi. El a explicat că deznodământul moţiunii era unul previzibil. „Vreau să mai subliniez aici, încă o dată, că noi, Opoziţia, ne păstrăm convingerea că siguranţa naţională este în pericol. Lista gafelor ministeriale ale domnului Traian Igaş este lungă, însă nu-l consider pe el vinovat. Mi-aş dori să aud cum motivează Emil Boc gafele celui căruia i-a încredinţat cheile Internelor, adică o misiune mult prea grea şi peste competenţele lui Igaş“, a declarat Nicoară, completând că nu se aşteaptă la o reacţie din partea lui Boc nici acum, la fel cum nu a răspuns nici pentru celelalte alegeri greşite, mult prea multe pentru un singur Cabinet. „De altfel, ne-am obişnuit cu modul acesta de a fi guvernaţi: după modelul câinii latră, ursul trece. Însă fiecare minister pe care îl lasă în mâna unui om nepotrivit ne costă pe noi foarte mult“, a explicat senatorul.

VOM AJUNGE SĂ NE FACEM SINGURI DREPTATE! Ca exemplu Nicoară a dat siguranţa publică, despre care spune că este un sistem construit în timp, gândit pe marginea unor strategii clare, unde nu este loc şi timp de bâlbe. „Ce s-a ales de acest sistem? Aproape praful, pentru că mai este foarte puţin până acolo unde chiar va trebui să ne facem singuri dreptate, pentru că nu vom mai avea la cine să apelăm“, a completat Nicoară, adăugând că nu poate accepta scuza folosită până la saturaţie - a economiei la bugetul de stat. El a mai spus că economia se poate face şi cu cap, pe baza unor analize, nu doar cu telefon de la partid şi cu marea prioritate de a păstra în sistem protejaţii ministrului, rudele sau obligaţiile acestuia. „Igaş face economie de 20 milioane de euro, dar va plăti probabil dublu pentru noul soft necesar alegerilor comasate! Spuneţi-mi cum se explică acest lucru? Nici nu mă miră propunerea ca românii să doneze guvernului câte 1 euro, pentru a ne cumpăra democraţia. Aici am ajuns cu bătaia de joc la adresa României, cu tot ce înseamnă ea: stat de drept, democraţie, separaţia puterilor în stat, protecţie civilă sau respectarea drepturilor omului“, a încheiat Nicoară. Ca dovadă a incompetenţei lui Igaş stă şi declaraţia pe care chiar ministrul a făcut-o ieri. El a declarat că suma mare pe care Poliţia Română o raportează ca fiind cheltuieli pentru carburanţi nu se justifică, întrucât sunt cantităţi „destul de mari“ de combustibil care figurează doar în documente. A cui este vina? Probabil Igaş a avut această revelaţie după ce a realizat că nu prea mai are cine să consume carburanţii pentru că Ministerul de Interne nu prea mai are angajaţi.