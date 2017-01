Moţiune simplă împotriva facturilor foarte mari la energie

Preşedintele PSD, Mircea Geoană, a declarat ieri că, în cursul acestei săptămîni, se va întruni Consiliul Naţional al PSD, care va fi dedicat lansării ofertei politice şi a mesajului acestei formaţiuni politice, respectiv \"Unitate în cadrul partidului\". De asemenea, Geoană a mai anunţat că PSD va depune, în cursul zilei de astăzi, la Senat, o moţiune simplă de cenzură împotriva facturilor foarte mari la energia electrică, iniţiativa fiind susţinută şi de către conservatori. Potrivit lui Geoană, o astfel de moţiune se impune, facturile fiind atît de mari încît cetăţenii nu-şi pot permite să le achite. Depunerea acestei moţiuni are ca scop, în viziunea social-democraţilor, obligarea Guvernului de a lua măsurile adoptate de Parlament pentru ca situaţia creată să dispară. În altă ordine de idei, preşedintele PSD a arătat că decizia României de a participa cu trupe şi observatori NATO în Kosovo trebuie să se facă pe baza unui vot al celor două Camere: \"Dacă temeiul care stă la baza recunoaşterii provinciei Kosovo ca stat independent este real, prezenţa noastră acolo nu are temei legal. Decizia României de a participa cu trupe şi observatori NATO trebuie să se facă pe baza unui vot al Parlamentului. Tema este sensibilă şi are semnificaţii dincolo de graniţele României\". Consiliul Suprem de Apărare al Ţării a aprobat, în luna ianuarie, dislocarea, în Kosovo, a 175 de poliţişti şi jandarmi, urmînd ca aceştia să fie trimişi în zonă cînd va decide UE.