Moțiunea de cenzură a picat. Guvernul Grindeanu pune la colţ Opoziţia!

Moțiunea de cenzură depusă de PNL și USR și susținută de PMP, care a conţinut o serie de critici dure la adresa coaliţiei de guvernare, acuzată de legalizarea furtului prin adoptarea Ordonanţei de Urgenţă privind modificarea Codurilor Penale şi a proiectului de lege privind graţierea, nu a clintit Cabinetul condus de Sorin Grindeanu. Incapabili să adune suficient de multe voturi pentru a-și trece moțiunea, liberalii și useriștii și-au băgat coada între picioare și au asistat impasibili la căderea moțiunii de cenzură, prima care vizează Guvernul lui Sorin Grindeanu. Din cei 432 de parlamentari prezenți la ședință, 161 au votat în favoarea moțiunii, 33 s-au abţinut, iar opt aleși au votat „împotrivă“. Pentru ca moțiunea să treacă ar fi fost nevoie de 233 de voturi. Conștienți că nu aveau nicio șansă de izbândă, în dezbaterea moțiunii, cei de la PNL și USR nu au făcut decât să continue discursul politicianist de marți, 7 februarie, al președintelui Klaus Iohannis, care a atacat tot ceea ce înseamnă coaliție de guvernare. Spre exemplu, preşedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, i-a criticat extrem de dur pe liderii coaliţiei, spunând că acest Executiv este aliatul hoţilor și că Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 13/2017, cea care a fost mărul discordiei în România ultimelor zile, a fost dată doar pentru a se şterge pedeapsa liderului PSD, Liviu Dragnea.

Cu critici a venit și președintele USR, Nicușor Dan, cel care s-a făcut de râs în urmă cu câteva zile, când, întrebat de presă dacă știe ce conține Ordonanța 13, s-a bâlbâit și s-a comportat precum un copil care a fost prins că nu și-a făcut lecțiile. Odată depășit acel episod rușinos, Nicușor Dan a prins curaj și a declarat la dezbaterea moțiunii de cenzură că Liviu Dragnea este adevăratul autor al crizei. „Acest guvern a călcat linia roşie. Există limite care nu trebuie trecute, iar acest guvern a trecut o astfel de limită... Ceea ce a făcut Guvernul Grindeanu, la 1 noaptea, a fost să vrea să şteargă întreg acest efort şi să aducă România din nou în zona bunului plac. Pentru asta şi-a pierdut încrederea. A pus interesele şefului său de partid în faţa intereselor ţării și pentru asta şi-a pierdut încrederea“, a spus liderul USR.

LUI GRINDEANU I-AU CRESCUT COLȚII ȘI A IEȘIT LA ATAC

Considerat un „premier cuminte“, Sorin Grindeanu a atacat virulent PNL şi USR la dezbaterile privind moțiunea de cenzură. În primă fază, șeful Executivului a spus că USR vrea să salveze România dormind în Parlament, iar PNL critică, deşi liberalul Cătălin Predoiu este considerat „tatăl“ Codului Penal şi Codului de Procedură Penală. „Opoziţia a depus moţiunea de cenzură, chiar dacă nu mai are obiect. Mă aşteptam să depună moţiune pe un subiect cu adevărat serios, nu pe un subiect care nu mai are obiect. Aveam aşteptări mult mai mari de la această generaţie nouă de politicieni de la USR, dar cred că domniile lor şi-au propus să salveze România prin somn, altfel nu înţeleg cum poți să adormi în timp ce se dezbate bugetul ţării (referindu-se la senatorii USR Mihai Goțiu şi Vlad Alexandrescu, care au fost surprinşi dormind în timpul ședinței parlamentare de marți, 6 februarie - n.r.). De asemenea, pe Nicuşor Dan l-am văzut cu toţii cât este de pregătit!“, a spus Grindeanu. Șeful Guvernului nu l-a uitat nici pe președintele Klaus Iohannis, pe care l-a atacat pentru prima dată de când este premier. „Am auzit discursul președintelui României. Dincolo de lozinci și de încercarea de a se agăța de protestele românilor pentru a-și reface credibilitatea, cred că a reieșit un lucru destul de clar - dorința arzătoare a președintelui să pună cât mai degrabă, din nou, „Guvernul meu““, a spus premierul. În vâltoarea discursului, Grindeanu l-a luat în colimator și cel care a condus „Guvernul meu“, Dacian Cioloș, despre care a spus că va fi reținut de istorie drept „Guvernul Zero“. „Eu cred că avem o datorie față de încrederea populară pe care am câștigat-o la urne și că trebuie să ne asumăm în continuare guvernarea acestei țări. Vă rog să nu acceptați acest joc și să nu mai cădem o dată în această capcană“, a subliniat premierul. În încheiere, Sorin Grindeanu a afirmat că a înțeles mesajul dat de o parte a societății, care nu a identificat binele comun în ordonanță. „Nu voi mai accepta nicio initiațivă de acest gen. E nevoie de mai mult dialog pe subiecte care pot stârni emoții în societate. Guvernul va susține în continuare lupta anticorupție și statul de drept. Vă promit că, de azi înainte, acest Guvern va fi unul al dialogului pe marile subiecte“, le-a transmis Grindeanu parlamentarilor.

MINUNE: BĂSESCU VORBEȘTE APROAPE ACEEAȘI LIMBĂ CU GUVERNUL GRINDEANU

Cu toate că a susținut și votat moțiunea de cenzură a PNL și USR, fostul președinte al României, senatorul Traian Băsescu, a vorbit în plenul Parlamentului despre necesitatea modificării Codurilor Penale, lucru pe care a încercat să-l facă Guvernul Grindeanu în urmă cu câteva zile. Deși a dorit să adopte o atitudine de independent, spunând că Parlamentul trebuie să respingă atât ordonanța fostului ministru tehnocrat al Justiției Raluca Prună, cât și pe cea a ministrului PSD Florin Iordache privind modificarea legislației penale, Băsescu a afirmat că Legislativul este obligat să-și asume modificarea și punerea în aplicare a tuturor deciziilor CCR cu privire la neconstituționalitatea articolelor din Codul Penal. „Avem Decizia 343 a Uniunii Europene prin care trebuie să aducem cel puțin zece modificări la articolele din Codul Penal și Codul de Procedură Penală“, a spus Băsescu. Potrivit fostului șef al statului, principala modificare trebuie să vizeze abuzul în serviciu, acea faptă pe care a încercat și Guvernul Grindeanu s-o reglementeze. Potrivit lui Băsescu, definiția pe care o dă Codul Penal abuzului în serviciu se poate transforma într-un instrument de punere sub control a oamenilor politici. „Nu poți să bagi la pușcărie un funcționar pentru abuz în serviciu dacă el sau membrii familiei sale nu au beneficiat de un avantaj material“, a conchis Băsescu.

TĂRICEANU: PSD ȘI ALDE AU FĂCUT UN PAS ÎNAPOI PENTRU A NU RISCA STABILITATEA ROMÂNIEI

Tentativa PNL și USR de a dărâma Guvernul printr-o moțiune de cenzură a fost criticată și de președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu. Acesta a declarat că PSD și ALDE au făcut un pas înapoi pentru a nu risca stabilitatea României, în timp ce PNL, USR și președintele Iohannis folosesc politic nemulțumirea protestatarilor, pentru a crea o criză fără precedent. „Rolul liderilor care conduc națiunile este să găsească, până la urmă, răspunsuri la așteptările cetățenilor, nu să alimenteze dezbinarea“, a declarat Tăriceanu. El a punctat că moțiunea de cenzură readuce în prim-plan o obsesie a PNL - corupția. „Fără îndoială că românii sunt preocupați de corupție, dar trebuie să vedem toată corupția - corupția instituțiilor de forță din România o vedeți sau nu? Clasa politică a început să se reformeze, dar instituțiile nu“, a adăugat Tăriceanu.