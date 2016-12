Moţiunea de cenzură paşte PDL

Preşedintele PSD, Victor Ponta, a declarat că social-democraţii continuă peste vară campania de strângere de semnături pentru moţiunea de cenzură. El a afirmat că până acum nu a primit semnături din partea parlamentarilor PNL, urmând să aibă loc o discuţie oficială cu liderii liberali. “Intenţia noastră de a răsturna Guvernul Boc este neschimbată. Am luat la cunoştinţă scrisoarea lui Dan Voiculescu privind cererea de suspendare a preşedintelui Traian Băsescu, dar nu am fost consultaţi. Pentru demiterea Guvernului Boc avem nevoie de 236 de semnături ca să fim siguri că viitoarea moţiune de cenzură va trece de Parlament”, a precizat liderul PSD. Social democraţii susţin că se află în negocieri şi cu parlamentari ai puterii pentru semnarea moţiunii de cenzură pregătită pentru sesiunea din toamnă. În altă ordine de idei, Ponta a spus că PSD nu se opune sesiunii extraordinare convocată de preşedintele Traian Băsescu. El a reiterat ideea că, în cazul în care Puterea va reuşi să îşi cheme parlamentarii la sesiunea extraordinară, alături de cele trei subiecte propuse de Băsescu, PSD va mai cere rediscutarea unor legi. “Parlamentul trebuie să ia în discuţie imediat Ordonanţa de Urgenţă 48 privind descentralizarea spitalelor, pentru că se riscă blocarea activităţii spitalelor judeţene. Vom cere să se modifice ordonanţa ca să se revină la TVA de 19%. De asemenea, vom propune modificarea Ordonantei 63/2010 privind finanţele locale. Din cauză că asta aduce în faliment toate structurile locale, indiferent de culoarea lor politică”, a mai declarat liderul PSD. El a arătat că, de fapt, toate actele normative care au fost specificate de către preşedintele Băsescu pentru a face parte din ordinea de zi a sesiunii extraordinare sunt “acte făcute prost, iniţial, de către Guvern”. “Acestea au fost făcute neconstituţional, cu încălcări ale tehnicii legislative şi ale principiilor care se învaţă în anul I şi II la Drept. Nu am văzut textele. Înţelegem din presă că va fi un nou proiect de lege pentru ANI, că ministrul Predoiu nu a găsit nici până azi soluţia faţă de împiedicarea suspendării proceselor la CC şi nu ştiu cum se face că, dacă am adoptat un Cod în două zile, acum nu mai e bun”, a spus Ponta. El a arătat că PSD atrage atenţia că premierul Emil Boc şi ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, au o istorie “extrem de negativă” referitoare la acest tip de acte normative, pe care le-au făcut “prost, neconstituţional şi inaplicabile”.