Moţiunea de cenzură PNL-UDMR, depusă la Parlament

Vicepreşedintele PNL, deputatul Eugen Nicolăescu, a declarat, ieri, că parlamentarii liberali şi UDMR au finalizat textul moţiunii de cenzură intitulată „Guvernul PD-L - PSD a hotărît: „Decît muncă fără rost, mai bine puţin şi prost”, care a fost deja depusă la secretariatele celor două Camere ale Parlamentului. Liberalul a menţionat că moţiunea este semnată de 121 de parlamentari ai PNL şi UDMR şi are ca scop „blocarea adoptării unei legi aberante şi trimiterea acasă a celui mai slab Guvern din 1990 încoace”. Semnatarii moţiunii cer guvernanţilor să-şi dea demisia şi să plece acasă, transmiţînd indirect parlamentarilor puterii că au posibilitatea să taie „nodul gordian al Coaliţei”. Semnatarii au subliniat în textul moţiunii, care are 30 de pagini, că PD-L şi PSD nu au apelat la acest gest pînă acum pentru că nu au aceste valori, iar „ciolanul puterii este mult prea mare şi prea important”, dar mai ales pentru că ei sînt „prizonierii unei persoane şi al proiectului său politic: Traian Băsescu şi cel de-al doilea mandat al său”. Nicolăescu a menţionat faptul că nu se impunea adoptarea unei legi „de o complexitate deosebită”, cum este cea a salarizării unitare, prin angajarea răspunderii. Liberalul a adăugat că, „prin adoptarea acestui proiect de lege, Guvernul ignoră principiul solidarităţii sociale, atît de necesar pe perioadă de criză”, adăugînd că, în opinia sa, „coaliţia PD-L - PSD încurajează nemulţumirile sociale şi promovează discriminarea între diversele categorii de personal bugetar”, şi apreciind că „adoptarea unei legi de salarizare unitară nu se poate face într-o perioadă de recesiune economică, ci într-una de creştere economică susţinută, cînd mediul privat poate să absoarbă potenţialul personal disponibilizat din sectorul public”. În plus, Nicolăescu a mai spus, citînd din textul moţiunii de cenzură, că „Legea salarizării nu a întrunit consensul tuturor partenerilor sociali”, fiind „o lege proastă, care impune arbitrariul\", că „textul Legii demonstrează modul haotic în care s-a elaborat, neprofesionalismul, incompetenţa şi incapacitatea Guvernului de a înţelege sistemul public din România şi de a-l organiza”, iar Executivul a „uitat” că în cazul unor legi complexe este nevoie de „dezbatere şi consens în cadrul societăţii şi mai ales de o dezbatere parlamentară serioasă”. El a evidenţiat şi faptul că „angajarea răspunderii Guvernului într-o singură zi pe trei proiecte de lege este o procedură neconstituţională, pentru că încalcă art. 114 din Constituţie”, iar Executivul nu a ţinut cont, în faza iniţială a legii, „de semnalele primite din partea sindicatelor, a cadrelor didactice şi medicale, a magistraţilor care au invocat la unison o procedură democratică amplă, pentru dezbaterea legii salarizării unitare”. Liberalul a subliniat că, pentru toate aceste motive, PNL şi UDMR au depus moţiunea de cenzură, „singurul instrument democratic care va pune capăt unei legi arbitrare, care nu se va putea aplica şi unui Guvern incompetent, care ignoră interesele majorităţii populaţiei”. În ceea ce priveşte voturile necesare pentru adoptarea moţiunii de cenzură, Eugen Nicolăescu a apreciat că acest aspect nu este important, ci ca Opoziţia să-şi facă datoria şi o temă importantă cum este salarizarea unitară să fie adusă în dezbatere.