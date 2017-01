Moţiunea de cenzură va fi depusă marţi, după asumare

Textul moţiunii de cenzură pe asumarea Codului Muncii a fost finalizat, va fi adoptat astăzi de conducerea USL şi depus la Parlament mâine, după ce Guvernul îşi va angaja răspunderea în faţa Legislativului. „Nu putem să nu remarcăm că domnul Boc, deşi de obicei foarte grăbit cu angajarea răspunderii, acum are termene mult mai lungi. Probabil că vrea să rămână în funcţie mai mult timp“, a declarat, ieri, preşedintele PSD, Victor Ponta. El a adăugat că au fost iniţIate discuţii cu parlamentari ai puterii. „Probabil că parlamentarii puterii vor fi ţinuţi în bănci ca oile. Fiecare dintre ei trebuie să înţeleagă că mai este doar un an până când va da din nou ochii cu cei care l-au trimis în Parlament“, a declarat social-democratul. Guvernul le face un cadou românilor de 8 martie şi îşi va asuma răspunderea în Parlament pe Codul Muncii. Potrivit Constituţiei, Guvernul îşi poate angaja răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, asupra unui program, a unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect de lege. Guvernul este demis dacă o moţiune de cenzură, depusă în termen de trei zile de la prezentarea programului, a declaraţiei de politică generală sau a proiectului de lege, a fost votată. Dacă Guvernul nu a fost demis, proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se consideră adoptat, iar aplicarea programului sau a declaraţiei de politică generală devine obligatorie pentru Guvern. În cazul în care preşedintele României cere reexaminarea legii astfel adoptate, dezbaterea acesteia se va face în şedinţa comună a celor două Camere. Purtătorul de cuvânt al PNL, Mihai Voicu, a afirmat, joi, la Craiova, că partidele din opoziţie nu-şi fac iluzii în privinţa şanselor moţiunii de cenzură pe care o vor depune la asumarea Codului Muncii, el afirmând că „aritmetica este seacă, este dură“. Tot joi, preşedintele de onoare al PSD, Ion Iliescu, a declarat că nu crede că moţiunea de cenzură pe care PSD o va iniţia săptămâna viitoare are şanse de a fi adoptată.