Moţiunea pe agricultură, un nou joc de imagine al PDL

Dacă se întreba cineva ce mai fac cei din opoziţie şi ce mai meşteresc ei prin Parlament, vă spunem noi. Pedeliştii fac moţiuni, mai mult pe genunchi e drept, dar tot moţiuni se numesc. Ieri a fost rândul moţiunii pe agricultură, prin care s-a cerut demisia ministrului de resort. Toată dezbaterea s-a transformat în acuze politicianiste din partea opoziţiei, care au fost însă combătute de ministrul Daniel Constantin. Acesta a apreciat că, iniţiind o astfel de moţiune, la cinci luni de mandat, PDL introduce o nouă specie, numită \"automoţiunea\", iniţiatorii invocând, de fapt, propriile erori şi abuzuri făcute în cei patru ani de guvernare PDL: \"Transformaţi activitatea parlamentară în atac la persoană, jigniri, în activitate pamfletară, ceea ce conduce la riscuri de imagine pentru Parlament\". Ministrul a arătat cum, în timpul guvernării pedeliste, s-au alocat cei mai puţini bani pentru acest sector, cum a fost devalizat sectorul irigaţiilor (punctând că 30% din infrastructura de irigaţii a fost vândută la fier vechi după o ordonanţă dată de către Guvernul Boc) şi cât de prost a fost reprezentată instituţia în procesele din instanţă. Filiala Constanţa a PNL consideră că, prin demersul de a introduce o moţiune simplă pe Agricultură, PDL şi-a transformat activitatea parlamentară într-una pamfletară, fiindcă nu are, pe fond, nimic de imputat ministrului Agriculturii. Vicepreşedintele PSD Valeriu Zgonea a subliniat că “moţiunea PDL pe Agricultură a readus la suprafaţă hoţiile şi greşelile pe care le-a făcut PDL”. În cele din urmă, în ciuda acuzaţiilor pedeliste, plenul Camerei Deputaţilor a respins moţiunea simplă, cu 148 de voturi \"împotrivă\", 73 de voturi \"pentru\" şi 18 abţineri, un scor care nici nu mai are nevoie de comentarii. Tot ieri, pedeliştii şi-au retras moţiunea pe buget pe care o depuseseră la Cameră, deşi premierul Victor Ponta a spus că îşi doreşte ca PDL să depună o moţiune şi aici, deoarece PDL ar scădea sub 10% în sondaje.