Moţiunea, singura soluţie

PNL susţine că remanierea guvernamentală anunţată de către premierul Emil Boc nu are nicio legătură cu interesele românilor, iar liberalii consideră că au obligaţia de a face toate demersurile pentru a determina demiterea Guvernului. „Apreciem că abordarea remanierii este una de tip tribal, ori specifică unui clan mafiot”, se arată într-un comunicat al PNL. „Considerăm că şansele României de a evita un dezastru economic şi instituţional şi de a depăşi criza încep cu plecarea in corpore a actualului guvern. PNL, ca mandatar al încrederii românilor care produc valoare materială şi intelectuală, are obligaţia de a face toate demersurile pe care le are la dispoziţie pentru a determina demiterea guvernului Băsescu - Udrea - Boc şi a opri jocul politicianist şi mafiot pe care aceşti oameni îl practică împotriva intereselor românilor”, se mai arată în comunicat. Pe de altă parte, vicepreşedintele PNL Mihai Voicu spune că opoziţia este dispusă pentru o formulă guvernamentală cu un premier independent, a cărui componenţă să includă fie numai specialişti, fie un cabinet politic, fie o formulă care „să combine” cele două opţiuni. El a afirmat că, în urma întâlnirii liderilor celor trei partide parlamentare de opoziţie, de acum câteva zile, a „constatat” o schimbare „pozitivă” a poziţiei pe care PSD o are în privinţa „scenariului post-moţiune”.