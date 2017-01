Senatul a dezbătut ieri moţiunea simplă \"Stop degradării nivelului de trai! Stop iresponsabilităţii din sectorul energetic!\", care cere Guvernului să negocieze cu Federaţia Rusă pentru stoparea creşterii preţului la gaze şi să prezinte în Parlament un program de luptă antisărăcie. Textul moţiunii simple, iniţiată de PSD şi PC, a fost citit în plenul Senatului de senatorul social-democrat Dan Mircea Popescu. Moţiunea a avut ca motto art. 47 din Constituţie: \"Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială, de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent\". Semnatarii moţiunii au solicitat Guvernului să ia măsuri \"imediate\" pentru protejarea puterii de cumpărare a cetăţenilor cu venituri medii şi mici şi instituirea unor mecanisme specifice de compensare a cheltuielilor cu întreţinerea locuinţei pentru cei aflaţi sub pragul sărăciei. De asemenea, Guvernul trebuie să coreleze etapizat veniturile populaţiei cu valoarea coşului minim de consum lunar calculat de Institutul Naţional de Statistică (INS), astfel încît nicio pensie şi niciun salariu să nu fie sub această valoare. Semnatarii mai solicită Executivului finalizarea strategiei din domeniul energetic în conformitate cu noul pachet de legi pentru energie şi schimbări climatice la nivel european. Guvernului i se cere să coreleze în trei luni dezechilibrele majore în materie de salarizare în cadrul sectorului bugetar, prin elaborarea şi prezentarea în Parlament spre dezbatere şi adoptare a unui proiect de lege de instituire a unui sistem unic de salarizare a personalului bugetar. Social-democraţii şi conservatorii mai cer Guvernului, în textul moţiunii, să prezinte în Parlament un program naţional actualizat de luptă împotriva sărăciei şi a sărăciei severe, cu măsuri concrete şi etape de derulare, precum şi cu responsabilităţi concrete ale instituţiilor statului implicate. Guvernul trebuie să mai prezinte în Parlament, la interval de trei luni, un raport privind starea de sănătate a tinerei generaţii din România şi să aprobe un program naţional de măsuri pentru asigurarea securităţii alimentare a acesteia. Documentul mai arată că regimul politic de dreapta, reprezentat de tandemul Tăriceanu-Băsescu, va rămîne în istorie ca exemplu de lipsă de performanţă în gestionarea politicilor publice. Aşa cum era de aşteptat, senatorii liberali au calificat drept un gest demagogic depunerea moţiunii simple, iar UDMR a fost alături de Guvern. În replică, preşedintele PSD, Mircea Geoană, a apreciat că actualul Guvern \"stă într-un fir de aţă\" şi \"pare să nu aibă nici măcar lucididatea de a se uita în oglindă pentru a-şi vedea propria neputinţă\". Liderul PSD a mai arătat că, în 2004, România era membru NATO şi încheiase negocierile cu UE şi preţul la gaze era de 160 de dolari la mia de metri cubi, iar astăzi a ajuns la 600 de dolari la mia de metri cubi. Senatorii PRM au anunţat că vor vota moţiunea, deoarece sărăcia are rădăcini adînci în România şi românul suferă de o nouă boală, facturita, adică îi tremură mîna atunci cînd deschide o factură. Senatorul PRM Ştefania Vedinaş a arătat că, dacă în 2004, Alianţa DA a cîştigat alegerile promiţînd o viaţă mai bună, \"acum am ajuns un popor de Hristoşi, în care cei mai mulţi bătrîni îşi chemă sfîrşitul pentru a scăpa de chin\". Moţiunea simplă \"Stop degradării nivelului de trai! Stop iresponsabilităţii din sectorul energetic!\" a fost adoptată de Senat, cu 74 de voturi \"pentru\" şi 33 \"împotrivă\". După adoptarea moţiunii, preşedintele Senatului, Nicolae Văcăroiu, a declarat că toate solicitările din document sînt obligatorii pentru Guvern. Aceasta este a doua moţiune simplă care este adoptată în actuala sesiune parlamentară. Prima a fost cea a PD-L, pe tema taxei auto, adoptată de Camera Deputaţilor.