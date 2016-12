Moţiunea va fi votată de mai mulţi parlamentari

Liderul PNL Alba, deputatul Teodor Atanasiu, a declarat, vineri, că se aşteaptă ca la moţiunea simplă a PNL de săptămâna viitoare să voteze un număr mare de parlamentari, însă numărul acesta va ajunge la jumătate plus unu doar în momentul depunerii unei moţiuni de cenzură. Atanasiu a declarat că, în general, moţiunile simple sunt depuse pentru a atrage atenţia opiniei publice şi guvernanţilor în legătură cu derapajele pe un anumit domeniu de activitate. El a adăugat că, indiferent de numărul de voturi, Guvernul nu are niciun fel de obligaţie de demitere a unui ministru în cazul în care trece o moţiune simplă. „În schimb, Guvernul are o obligaţie, pe care nu a perceput-o niciun Guvern Boc, de corectare a politicilor din domeniul respectiv“, a afirmat Atanasiu. (I.H.)