Motivarea arestării lui Mazăre, culegere de fracturi de logică

12:22:31 / 18 Aprilie 2015

hei tramvai... ce prin Constanta tu erai

Foarte faine comentariile atat a lui Sinbad cat si Urban, da, evident ca au fost multe strucutri si multi oameni implicati in actiunile de tip mafiot in Constanta insa e adevart ca in primul mandat a facut totusi ceva, a asfaltat toata Constanta, a iluminat-o, in perioada aia erau si oarece probleme cu tiganii si retin si acum ca a pus paznici de la conpress prin intersectii, a facut si lucruri bune cu precadere in primul mandat si e drept sa-i "dai lui Mazare ce-i a lui Mazare", insa mai departe, dezastru total. Iar cea mai mare greseala dupa mine a fost ca a scos tramvaiul, n-a facut altceva in afara sa strice aerul si mai mult in cta, sa-i strice aspectul, tramvaiele alea chiar dadeau un aer distinct, iar daca sinele in loc sa fie scoase erau fie imbunatatie fie schimbate, iar tramvaiele schimbate, aveam in continuare cu ce sa ne laudam in constanta, asa.. a bagat autobuzele alea obosite, ce put tot timpul. Si cam atat, nu vreau sa mai cad in nostalgie.