Motivaţia voleibaliştilor constănţeni, cheia succesului în partida cu Dinamo

Club Volei Municipal Tomis a obţinut sîmbătă a treia victorie în tot atîtea etape din retur, una însă mult mai preţioasă, pentru că echipa învinsă, Dinamo Bucureşti, ocupă locul 1 în clasament! Succesul s-a conturat greu, Dinamo egalînd după ce a fost condusă cu 2-0 la seturi şi cedînd abia în tie-break. A fost primul set decisiv cîştigat de Tomis în acest campionat, după cele pierdute cu Dinamo, Steaua, Piatra Neamţ şi Baia Mare! Publicul constănţean a putut urmări un joc de calitate, cîştigat de echipa mai motivată şi care s-a dăruit mai mult pe teren. "Diferenţa azi (n.r. - sîmbătă) a fost că Tomis avea mare nevoie de victorie şi a luptat pentru fiecare minge. După cum am mai spus, pentru noi fiecare joc este o finală ca să ajungem în turneul 1-4, iar astăzi am cîştigat cu Dinamo şi scorul între noi este 1-1", a spus brazilianul Ashlei, de aceeaşi părere fiind şi dinamoviştii. "Cred că motivaţia a făcut diferenţa. Am pierdut seturile 1 şi 2 pe neatenţie, adversarii s-au mobilizat extraordinar, se pare că aveau mare nevoie de victorie. Noi nu am tratat meciul cu aceeaşi importanţă ca şi constănţenii...", a spus Mircea Roman, voleibalistul de la Dinamo format la CSS 1 Constanţa. Concluzia a tras-o Florin Voinea, Voinicu' fiind coleg de generaţie cu Roman: "O echipă mare cu victorii se întreţine şi trebuie neapărat să ne continuăm acest drum!"

Probleme financiare la Dinamo!

După meci, mai mulţi voleibalişti dinamovişti au confirmat un zvon mai vechi, despre faptul că la clubul bucureştean ar exista o criză finaciară. "Financiar vorbind, echipa Dinamo nu prea ştiu unde este! De trei luni nu am mai fost plătiţi, de trei luni jucăm doar din plăcere", a spus Roman. Se pare că problemele financiare au apărut după ce Constantin Bercaru, patronul firmei Lemtrans şi sponsorul echipei de volei Dinamo, ar fi intrat în vizorul DNA, iar conturile sale au fost blocate.

Sergiu Ilieş, în probe la CVM Tomis

Ieri după amiază, la Sala Sporturilor, CVM Tomis a disputat un meci amical în compania formaţiei bulgare ŢSKA Sofia. Partida s-a încheiat cu scorul de 3-0 pentru gazde, pe seturi: 25-20, 25-15 şi 25-17. Pentru că timpul le-o permitea, cele două echipe au mai jucat un set scurt, cîştigat de bulgari cu 15-13. La echipa constănţeană au evoluat toţi jucătorii din lot, mai puţin Gontariu (accidentat) şi cei doi ridicători, Kuburovic şi Gonzalez. Ultimii doi nu au jucat pentru că antrenorii Cannestracci şi Uzunov l-au testat pe ridicătorul Sergiu Ilieş, fost la Deltacons Tulcea şi Remat Zalău. Acesta nu s-a mişcat rău, înţelegîndu-se bine cu toţi trăgătorii, dar mai ales cu Erkan. După revanşa de astăzi (ora 14.00, tot la Sala Sporturilor) împotriva bulgarilor, conducerea grupării constănţene va hotărî dacă Ilieş va fi transferat sau nu la Tomis. Oricum, el nu ar putea primi drept de joc decît începînd cu luna ianuarie a anului viitor.