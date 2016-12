Motive de optimism la FC Farul

Considerată victimă sigură în partida cu Săgeata Năvodari, disputată marți seara, pe stadionul „Farul”, în etapa a V-a a Cupei României, FC Farul a dat o replică mult mai curajoasă, împingând întâlnirea în prelungiri. În cele din urmă, echipa pregătită de Marian Pană a pierdut cu 3-1, dar rezultatul final a fost influențat de deciziile controversate ale arbitrului Adrian Illyes. „Pentru mine este foarte important că am ieșit onorabil din Cupa României, mai ales din punctul de vedere al evoluției echipei și al atitudinii jucătorilor. Totuși, rămâne rezultatul, iar acesta este în favoarea oaspeților. Cred că a fost o victorie meritată, pentru că Săgeata este o echipă foarte bună, dar, dacă Neagoe nu ar fi fost eliminat atât de ușor, poate soarta calificării ar fi fost alta. Le-am mulțumit băieților la vestiare, dar trebuie să înțeleagă că, dacă suntem puțin mai pragmatici, putem obține și mai mult”, a spus antrenorul grupării de pe litoral.

DECIZII ÎNTR-UN SINGUR SENS. Centralul Adrian Illyes și-a pus amprenta asupra jocului, cele mai importante decizii ale sale fiind luate în favoarea năvodărenilor. Astfel, în debutul reprizei secunde, i-a acordat doar cartonaș galben lui Vezan, după ce căpitanul oaspeților l-a lovit cu cotul pe Cîrstoiu. „Mi-a spus că a lovit ușor și nu se impunea eliminarea”, a dezvăluit secundul Farului, Gică Mina. În schimb, în min. 83, la o intrare dură asupra lui Deletic, centralul a fost intransigent și l-a trimis la cabine pe Neagoe. Fără să-i acuze pe oaspeți, Marian Pană a criticat maniera de arbitraj a lui Adrian Illyes. „Ar fi putut da galben la intrarea lui Neagoe, însă, încă o dată, arbitrii se bagă și strică un joc de fotbal, care se desfășura normal. La Vezan, lucrurile sunt destul de simple. Într-o astfel de fază, sunt două variante: a făcut ceva sau nu a făcut. Dacă nu a făcut, nu iei nicio decizie împotriva jucătorului. Dacă a făcut, îi dai cartonaș roșu. Nu-mi doream să-l văd eliminat pe Vezan, dar în economia jocului contează foarte mult, mai ales că am luat noi cartonaș roșu. Nu știu cât voi mai rezista ca la fiecare meci să fie probleme de arbitraj, pentru că am și eu limitele mele. Am început să fac ca maimuța pe bancă. Am și eu copii acasă, care se uită la televizor și citesc presa, și nu aș vrea să fac muncă în zadar din cauza arbitrilor. Trebuie să se gândească și la noi, pentru că muncim, vrem să culegem roadele efortului depus, să câștigăm bani. Sunt destul de tăbăcit în privința acestor isprăvi ale arbitrilor și nu avem altceva de făcut decât să rămânem cu capul sus și să continuăm drumul pe care am pornit. Suntem pe calea cea bună și încercăm să nu ne facem de râs la niciun meci, pentru că în viață este important să ai demnitate și să nu-ți fie rușine de ceea ce ești”, a spus tehnicianul Farului.

MECI GREU ÎN CAMPIONAT. Sâmbătă, constănțenii vor avea parte de un alt meci dificil, urmând să întâlnească pe teren propriu, în etapa a 3-a a Ligii a II-a, una dintre candidatele la promovare, Academica Pitești. „Trebuie să fim realiști, să rămânem cu picioarele pe pământ și să ne refacem rapid, pentru că vrem să câștigăm sâmbătă, în campionat. Vom avea un meci dificil, mai ales că va lipsi și Neagoe, un jucător important pentru noi. Sper să găsesc cea mai bună soluție pentru a-l înlocui și să ne luptăm de la egal la egal cu Academica. Nu sunt îngrijorat în privința recuperării fizice. A fost un efort consistent din partea jucătorilor și le-am spus că nu trebuie să se menajeze, dar sperăm să-i refacem până la ora jocului. Sperăm să nu mai avem parte de aceste interpretări ale arbitrilor. Întâlnim o echipă care și-a exprimat dorința de a promova, dar noi suntem Farul și vom intra pe teren cu gândul la victorie”, a spus Marian Pană.