Motive de optimism la FC Farul

Mult mai liniştiţi după primul succes din actualul sezon al Ligii a II-a, 2-1 cu Astra II Giurgiu, elevii lui Marian Pană şi-au fixat deja un obiectiv pentru partida cu FC Botoşani, din etapa a 5-a, programată sâmbătă. Tehnicianul grupării de pe litoral speră ca Farul să continue seria premierelor şi să bifeze şi prima victorie în deplasare, mai ales că pare să fi găsit formula câştigătoare. “Am riscat şi am făcut multe schimbări în echipă pentru că aveam nevoie să ştiu pe cine mă pot baza. Mai bine mă lămuresc acum decât să aştept jumătatea turului. Pe Călin, care s-a accidentat la gleznă şi a trebuit să-l înlocuiesc la pauză, l-am trimis în teren încă din primul minut pentru că are viteză şi m-am gândit că ne poate ajuta în atac. Chiar dacă nu a urcat foarte mult în ofensivă, a jucat bine până la accidentare. Mă bucur că la pauză am avut inspiraţia să-l mut pe Ivanovici pe partea dreaptă, iar rezultatele s-au văzut rapid. Pe Pătulea nu l-am putut băga în teren de la început, după ce nu s-a antrenat timp de patru zile. Nu ar fi fost corect faţă de ceilalţi jucători. În schimb, pe Buzea nu l-am folosit întrucât am considerat că nu ne poate juca într-un joc în care trebuia să atacăm. El este un jucător care distruge jocul adversarului, astfel că am decis să-i dau o şansă lui Sascău, un mijlocaş mai ofensiv. Probabil că în scurt timp îi va veni rândul şi lui Robert Neagoe”, a spus Pană.

EROUL IVANOVICI. Optimismul constănţenilor este dat şi de prestaţia excelentă a mijlocaşului Petre Ivanovici, autorul ambelor goluri în disputa cu Astra II. “Sunt obişnuit să marchez, pentru că la VAC, echipa din liga secundă din Ungaria unde am jucat anul trecut, am fost golgeter, cu 9 reuşite. Am simţit că o să înscriu încă din startul jocului, iar în repriza secundă am intrat şi mai motivat pe teren. Important este însă că am reuşit prima victorie din actualul sezon, una extrem de importantă. Mergem la Botoşani cu gândul de a lua măcar un punct”, a spus mijlocaşul în vârstă de 21 de ani, care a mai jucat în România doar la CFR Timişoara, în urmă cu patru ani.