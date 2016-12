Motoarele economiei constănțene, subturate

PORTUL NE SALVEAZĂ Producția industrială a județului Constanța a scăzut cu 2,1% în ianuarie - februarie 2015, comparativ cu același interval din 2014; de asemenea, cifra de afaceri din industrie a coborât cu aproape 9,5%, potrivit datelor Direcției Județene de Statistică (DJS). Doar activitatea de import-export a funcționat cum trebuie, mulțumită Portului Constanța. Astfel, agenții economici din județ au exportat, în 2014, mărfuri de 2,618 miliarde euro și au importat produse de 3,4 miliarde euro. Ca de obicei, produsele din categoria „combustibili și uleiuri minerale“ domină atât la export (55,4% din total), cât și la import (76,4%). Alte produse importante sunt cerealele (12,8% la export) și navele (7,1% la export), iar la import - mașinile și aparatele tehnice (6,7%). Față de 2013, exporturile au urcat cu 8,4%, iar importurile - cu 13,2%. Mai exact, traficul de mărfuri prin Portul Constanța însumează 47,1 milioane tone, fiind cu 1,8% mai mic decât în anul precedent. Pe Canalul Dunăre - Marea Neagră au fost tranzitate 14,4 milioane tone, în urcare cu 3,3% față de 2013. Numărul total al navelor care au trecut pe Canal a fost mai mare cu 6,7% comparativ cu 2013. Un alt segment care a avut de suferit în ultimul an a fost cel al construcțiilor. În Constanța s-au construit doar 2.470 de locuințe, cu 1.133 mai puține decât în 2013.

ȘOMAJUL, SUB CONTROL Nici la capitolul forță de muncă nu stăm nemaipomenit. Numărul salariaților este de 177.500 persoane, în creștere cu 1.588 de persoane față de februarie 2014. Salariul mediu brut a ajuns la 2.300 lei, iar cel net a fost de 1.659 lei, cu 12,1%, respectiv cu 12,2% peste nivelul înregistrat anul trecut. Inflația redusă ne-a ajutat, astfel că, după indexare, lefurile constănțenilor rămân cu circa 11,8% peste nivelul din 2014. La finele lui februarie, în Constanța erau 13.136 de șomeri, cu 134 peste nivelul de la 31 ianuarie, dar cu 940 sub cel din februarie 2014. Potrivit DJS, 5.916 persoane primesc ajutor de șomaj, iar din total, 53,8% sunt femei. Rata șomajului din Constanța este de 4,3%, în scădere față de anul trecut (4,6%) și sub media națională (5,5%).