Moto-aventură estivală, partea a doua

"Bestiile" motorizate şi frumoasele... "însoţitoare de bord", nu neapărat în această ordine, au fost starurile unui film de acţiune, turnat în parte secundă (vine şi partea a treia, fraţilor!) pe şoselele litorale, la care cotidianul Telegraf şi TV Neptun au participat ca parteneri media. Doar că realitatea bate filmul, iar caii-putere dezlănţuiţi sîmbătă, pe şoseaua Saturn - Venus, au clocotit adrenalina concurenţilor şi spectatorilor prezenţi la "Max Moto Tournament" (continuatorul lui "Max Moto Race" de anul trecut). Cît despre ideea organizatorilor, "Pepsi Max" şi "Best Sport"... "Anul trecut a fost episodul pilot, ne-a plăcut cum a ieşit, iar pentru acest sezon am pregătit un turneu de cinci etape... două la Saturn, apoi Iaşi, Cluj-Napoca şi Timişoara. Există pasionaţi prin toate colţurile ţării, aşa că venim în întîmpinarea tuturor", spune Mihaela Drăghici.

Tur...tur... turaţie MAXimă!

Asfaltul părea că se topeşte sub atacul motorizat al cailor putere, ascunse de caroseriile strălucitoare şi teribil de... sexi ale unor adevărate fabrici de senzaţii tari. Honde, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Aprilii, pe ici pe colo cîte un Harley... un parc motorizat cu care nu te întîlneşti zi de zi... Piloţi, care mai de care mai "cool", purtîndu-şi impunător vestoanele de piele, asortate atrăgător cu giganţii pe două roţi. Lista de... senzaţii alese, dar în orice caz tari, a săturat toate gusturile moto-litorale. Pe lîngă forţa brută, scîrţîitul de roţi, fumul de cauciuc încins ce-ţi penetra cu înverşunare plămînii, tunetul motoarelor supra-turate la start, strunite cu îndemînare de "dresorii" perfecţi, acrobaţiile pe două roţi ale artiştilor motorizaţi... la zece metri depărtare admirăm ATV-uri în free-style... Nici unul din spectatori nu pare să fi regretat o clipă trăirea... la limită a sîmbetei de vacanţă.

Perpetua concurenţă constănţeano-bucureşteană!

Cavalerii moderni ai "turnirului motorizat" estival s-au luptat roată la roată pentru supremaţie şi spectacol, într-o îmbinare care i-ar fi măcinat de invidie chiar şi pe aşii vitezei Rossi sau Biaggi. Proba de concurs - LINIUŢA. O denumire pe cît de simpatică, pe atît de periculoasă... ţinînd cont că ceasul de pe bord indică ameţitorii 300 de kilometri pe oră. S-a concurat pe distanţa a 250m la trei secţiuni, despărţite de capacitatea motorului: 125 centimetri cubi, cu 4 concurenţi la start, 600 cmc (8 starteri) şi 1000 cmc, care a strîns 12 curajoşi. Diferenţa, pentru profani... insesizabilă. Pentru profesionişti enormă. "Merg pe motociclete de 15 ani, iar free-style fac doar de o lună. Este... senzaţie, dar, grijă, pentru că îţi trebuie multă experienţă. Chiar astăzi am avut ceva probleme... mulţi au zis , dar ştiam ce se va întîmpla, aşa că am reacţionat, în ciuda vîntului sîcîitor. Free-style înseamnă să faci lucruri pe care doar le simţi. Trebuie să ai motociclismul în sînge şi să ai sînge", spune degajat bucureşteanul Răzvan "Trăncănici" Radu, în vîrstă de 32 de ani. Pasiunea pentru viteză în două roţi nu cunoaşte nici limite, dar nici vîrstă. Elocvent... Cîştigătorul la clasa mică are doar 16 ani. Constănţeanul Mario spune răspicat din şaua unei Aprilii RS 125: "Abia mi-am luat carnet, dar îmi place la nebunie să alerg. Oricît de surprinzător ar părea, mă voi opri aici. Nu vreau motor mai puternic, mai stau doi ani şi îmi iau maşină". Surprinzător pentru un cîştigător, nu? Locurile următoare au revenit tot constănţenilor, Andrei Stănescu şi Alin Ciobanu. Mult mai bătrîn nu este nici cîştigătorul la 600 cmc, Mihai Georgescu din Bucureşti, pe Yamaha R6: "Particip prima oară la o liniuţă. Am cîştigat din prima, aşa că aştept confirmarea cursele viitoare. Pentru a fi cel mai bun, îţi trebuie talent, dar şi motor", spune motociclistul în vîrstă de 19 ani. Clasa-regină a fost adjudecată de Constantin Mitrache. Cîştigătorii au primit din partea organizatorilor premii constînd în produse specifice.

Revanşa vine peste trei săptămîni

Cu bune şi rele (afirmăm participarea relativ redusă, comparativ cu cea de anul trecut), aşa s-a scris şi partea a doua a "escadrilei motorizate", care a trecut prin fum şi viteză litoralul românesc. Adrenalina circulă încă zglobiu prin corp, nu neapărat din cauza "liniuţei" încinse în week-end, cît mai ales în aşteptarea provocării moto-estivale ce va să vină, nu mai tîrziu de... 5 august. Pînă atunci, apăsăm pedala de acceleraţie pînă la fund, dar cu grijă... şi legal.